Хореограф Навиславская: «Ветлугин сам предложил связать короткую и произвольную. Мы с ним работали над их философским обоснованием»

Теги сборная России мужское катание Матвей Ветлугин Елизавета Навиславская Фигурное катание

Хореограф Елизавета Навиславская рассказала о программах Матвея Ветлугина.

«Матвей сам предложил связать свои короткую и произвольную программы. То есть сюжет произвольной продолжает сюжет короткой.

Мы с ним работали над философским обоснованием – наполняли внутренним текстом. Я старалась донести до Матвея, что суть не в действии, а в ощущении. Например, вместо «я бросил» надо трактовать «я потерял». Эти нюансы, разбор каждого слова и пластика движений наполняют программу особой глубиной.

А его короткая программа темпераментна. Там суть в том, что есть внешний темперамент – яркий, искрометный. А есть внутренний. Танго – как раз внутреннее кипение. Мы много говорили с Матвеем о том, как это передать», – рассказала Навиславская.

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