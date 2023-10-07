Рукавицын о Фроловой: «Будем работать над повышением второй оценки. Планов на изучение четверных не оставляем»

Евгений Рукавицын оценил выступление Анны Фроловой на мемориале Панина.

«Главное, что я бы отметил на данном этапе, это стабильность, чистое исполнение Анной короткой и произвольной программ. Для меня это очень важный момент.

Буквально через неделю мы будем выступать на первом этапе Гран-при в Уфе, поэтому сейчас будем более детально работать над повышением второй оценки и корректировкой непрыжковых элементов. Что касается работы над четверными элементами, то мы не оставляем планов в этом направлении.

В любом случае мне нравится ее настрой. Этот как раз тот случай, когда «что наработала, то и накатала» в самом лучшем смысле. Высокий коэффициент полезности действий и ответственность – это самая сильная сторона Ани.

На мой взгляд, на данном этапе нам нужно сделать упор на женственности, музыкальности и реберности ее катания, чтобы еще больше продемонстрировать индивидуальность этой спортсменки», – сказал Рукавицын.