Рукавицын о Фроловой: «Будем работать над повышением второй оценки. Планов на изучение четверных не оставляем»

Теги сборная России женское катание Евгений Рукавицын ТАСС Анна Фролова Фигурное катание

Евгений Рукавицын оценил выступление Анны Фроловой на мемориале Панина.

«Главное, что я бы отметил на данном этапе, это стабильность, чистое исполнение Анной короткой и произвольной программ. Для меня это очень важный момент.

Буквально через неделю мы будем выступать на первом этапе Гран-при в Уфе, поэтому сейчас будем более детально работать над повышением второй оценки и корректировкой непрыжковых элементов. Что касается работы над четверными элементами, то мы не оставляем планов в этом направлении.

В любом случае мне нравится ее настрой. Этот как раз тот случай, когда «что наработала, то и накатала» в самом лучшем смысле. Высокий коэффициент полезности действий и ответственность – это самая сильная сторона Ани.

На мой взгляд, на данном этапе нам нужно сделать упор на женственности, музыкальности и реберности ее катания, чтобы еще больше продемонстрировать индивидуальность этой спортсменки», – сказал Рукавицын. 

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5 комментариев

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N-fox
Там вроде как, над первой оценкой работы хватает...
+6
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Е...С
Рада, что Аня будет в Уфе. Удачных прокатов!
+5
-2
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Леди Брэкнелл
Мне кажется Ане не стоит ломаться о квады. Уже ломалась, будучи моложе.
+2
-1
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Arraches
Мне Аня понравилась в новой программе , единственное , добавить бы немного скорости . Удачи !
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