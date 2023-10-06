Анна Фролова: «Показала хороший результат. Было сложно, потому что соревнования идут в три дня, и ты находишься на стрессе»
Анна Фролова прокомментировала свою победу на Мемориале Панина-Коломенкина.
«Петербург влияет на мой результат? Возможно, город, возможно, моя работа. Главное, что есть результат. На мой взгляд, он хороший.
Сегодня было сложнее, чем на первом этапе, потому что соревнования шли в три дня. Ты находишься на стрессе, нужно находиться в кондициях все дни. Сейчас можно выдохнуть», – сказала фигуристка.
«У нас одинаковая музыка с Артуром Даниеляном, он катается в короткой под танго «Мгзавреби», а я – в произвольной. Когда я пришла на просмотр в группу Рукавицына, у Артура уже была эта программа.
Тренерам понравилась моя постановка, решили ничего не менять. Мы никак с Артуром между собой не пересекаемся, катаемся же в разных дисциплинах», – приводит слова Фроловой «Матч ТВ».
Удачного сезона и побед
Не могу нарадоваться на девочку.
Очень мне нравится. Всегда за нее болею.
Пожелаю не волноваться, усложняться и блистать на стартах.
ВПЕРЕД!!!