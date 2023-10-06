Анна Фролова: «Показала хороший результат. Было сложно, потому что соревнования идут в три дня, и ты находишься на стрессе»

Теги сборная России женское катание Мемориал Панина Артур Даниелян Анна Фролова Фигурное катание

Анна Фролова прокомментировала свою победу на Мемориале Панина-Коломенкина.

«Петербург влияет на мой результат? Возможно, город, возможно, моя работа. Главное, что есть результат. На мой взгляд, он хороший.

Сегодня было сложнее, чем на первом этапе, потому что соревнования шли в три дня. Ты находишься на стрессе, нужно находиться в кондициях все дни. Сейчас можно выдохнуть», – сказала фигуристка. 

«У нас одинаковая музыка с Артуром Даниеляном, он катается в короткой под танго «Мгзавреби», а я – в произвольной. Когда я пришла на просмотр в группу Рукавицына, у Артура уже была эта программа.

Тренерам понравилась моя постановка, решили ничего не менять. Мы никак с Артуром между собой не пересекаемся, катаемся же в разных дисциплинах», – приводит слова Фроловой «Матч ТВ». 

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8 комментариев

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galik55
Анечка сегодня лучшая, платье покорило, просто, изящно.
Удачного сезона и побед
+7
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Mari Gams
Молодец Анна дальнейших успехов!
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Лека-Лека
Анечка заметно прибавила.
Не могу нарадоваться на девочку.
Очень мне нравится. Всегда за нее болею.

Пожелаю не волноваться, усложняться и блистать на стартах.
ВПЕРЕД!!!
+2
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Юра Плисецкий
Анне и дальше удачи на стартах.
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ВИван
Поздравления Анне! Очень понравились обе программы.
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umma
Показала очень красивое ,выразительное катание ..Удачи Ане !!!
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