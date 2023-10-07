Александр Коган: «Майя Хромых пропустит этап в Уфе по медицинским показаниям»
Майя Хромых пропустит этапа Гран-при России в Уфе по медицинским показаниям.
Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.
«Майя Хромых пропустит этап в Уфе по медицинским показаниям», – сказал Коган.
Соревнования пройдут с 13 по 16 октября. Также Хромых заявлена этап в Самаре с 17 по 20 ноября.
На что только не пойдут мужчины ради красивой женщины.
Скорейшего выздоровления Майе, но как-то всё не радужно выглядит.