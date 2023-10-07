Александр Коган: «Майя Хромых пропустит этап в Уфе по медицинским показаниям»

Теги сборная России женское катание Александр Коган ТАСС Майя Хромых Серия Гран-при России Фигурное катание

Майя Хромых пропустит этапа Гран-при России в Уфе по медицинским показаниям.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

«Майя Хромых пропустит этап в Уфе по медицинским показаниям», – сказал Коган.

Соревнования пройдут с 13 по 16 октября. Также Хромых заявлена этап в Самаре с 17 по 20 ноября.

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23 комментария

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Orange carrot
Ну вот, похоже, Майя все же на открытых прокатах сезон и закончит((
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Anna
"Медицинские показания" - это очень размытая формулировка
+9
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Алеся Ткаченко
Она по этим самым показаниям уже больше года не каталась
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Katerina Sunny
Эта формулировка у ФФКР уже на все случаи жизни.
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imaxim
Как и остальной сезон и карьеру))) а в резерв включили, за правильный штаб
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tanya_1111
Ого, сам Коган сообщает.
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Алеся Ткаченко
Ответ Дениса
Не повезло Усачевой и хромых, зато валиева вся в шоколаде, и допинг приняла и любимицей всей, страны осталась, ну и́ что что подставила команду, зато богатая и счастливая, молчание золото
Да,не получилось троице ВУХ на смену ТЩК прийти.А сколько разговоров было.Но из всей этой троицы Майя нравится больше всего.Жаль что ей не везет.
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Оз
Так исключайте тогда Хромых из сборной! С какой стати она вообще там оказалась?! Вот та же Фролова отлично в СПб выступила, поддержите её. Она старается, катается на хорошем уровне, а осталась без финансирования. Включите Аню вместо Хромых!
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Anneta28
Ответ Алеся Ткаченко
Да,не получилось троице ВУХ на смену ТЩК прийти.А сколько разговоров было.Но из всей этой троицы Майя нравится больше всего.Жаль что ей не везет.
Не было там никакой троицы. Всегда была Валиева и остальные.
+5
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RusVector
Здоровья Мае!
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Тайга86
Ответ Дениса
Не повезло Усачевой и хромых, зато валиева вся в шоколаде, и допинг приняла и любимицей всей, страны осталась, ну и́ что что подставила команду, зато богатая и счастливая, молчание золото
Шоколад горький так-то...Всем троим не повезло.
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EmperorNazer
Что ж, надеюсь, за этой формулировкой скрывается не новая травма, а неготовность выступать из-за недостатка формы.
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Jessi
А что Когану еще сказать? Что и не собиралась в сезоне соревноваться?
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Алеся Ткаченко
Ответ Anneta28
Не было там никакой троицы. Всегда была Валиева и остальные.
Вот и я про это же
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Юра Плисецкий
Пока тренер Хромых тусуется в Японии, самому Когану приходится за штаб отдуваться.
На что только не пойдут мужчины ради красивой женщины.
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Маргарита В Сафронова
Всӗ-таки я надеюсь, что Майя медленно возвращается, а не медленно уходит.
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Olga.t
Видимо, неудачное выступление на открытых прокатах было не случайным, есть проблемы со здоровьем.
Скорейшего выздоровления Майе, но как-то всё не радужно выглядит.
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Colob01
Жаль, очень! надеюсь, не новая травма. Поменяли бы ей этап, на Казань с Валиевой, к примеру, если будет все же ее участие возможно.
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Алеся Ткаченко
Ответ Юра Плисецкий
Пока тренер Хромых тусуется в Японии, самому Когану приходится за штаб отдуваться. На что только не пойдут мужчины ради красивой женщины.
Чего она там забыла?
0
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