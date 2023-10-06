Анастасия Губанова: «Хочу за карьеру пробовать много разных стилей, а не катать все время одно и то же. Хочется быть на льду новой»

Теги сборная России сборная Франции женское катание Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Анастасия Губанова Lombardia Trophy Мария Евстигнеева Фигурное катание

Анастасия Губанова заявила, что хочет пробовать разные стили в фигурном катании.

Сегодня спортсменка, представляющая Грузию, заняла четвертое место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.

«В конце прошлого сезона я захотела сделать в следующей программе что-то новое. И подумала, что почему бы не показать «вог» – хотя это очень нестандартный стиль для льда.

Предложила тренерам, а дальше мы очень долго искали музыку, потому что это такой ритмичный и клубный стиль, а катать под него не просто. Музыку в итоге предложил Валентин Молотов, а ставила Вера Осипенко, это наш первый опыт совместной работы.

Вдохновлялась ли вакингом Пападакис и Сизерона? Нет.

Костюм тоже выбирали очень долго, вариантов было много – и топ с леггинсами думали, и комбинезон, и платье. Много разных фасонов пересмотрели, много переделывали. В итоге он был готов за пару дней до моего первого турнира – Lombardia Trophy. Дизайнер – как и всегда, Мария Евстигнеева из Петербурга.

Почему решилась на непривычный образ? Я просто хочу за свою карьеру пробовать много разных стилей, не хочется катать все время одно и то же. Хочется быть на льду новой», – передает слова Губановой корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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3 комментария

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orlitza
Ответ Адриана
А почему бы не вдохновиться Пападакисами, там есть чем...А насчёт нового стиля....Хорошо быть "новой " на льду, если новое лучше старого, но не наоборот.Насте удачи в ПП.
Какие амбиции в отсутствие земляков. Правда, корянки и японки скучать не дадут.
+2
0
+2
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Адриана
А почему бы не вдохновиться Пападакисами, там есть чем...А насчёт нового стиля....Хорошо быть "новой " на льду, если новое лучше старого, но не наоборот.Насте удачи в ПП.
+2
-1
+1
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ДИОНИС
Ответ orlitza
Какие амбиции в отсутствие земляков. Правда, корянки и японки скучать не дадут.
Но на ближайшем Чемпионате Европы Настя опять будет одной из претенденток на медаль!
0
0
0
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