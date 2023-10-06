Анастасия Губанова: «Хочу за карьеру пробовать много разных стилей, а не катать все время одно и то же. Хочется быть на льду новой»

Анастасия Губанова заявила, что хочет пробовать разные стили в фигурном катании.

Сегодня спортсменка, представляющая Грузию, заняла четвертое место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.

«В конце прошлого сезона я захотела сделать в следующей программе что-то новое. И подумала, что почему бы не показать «вог» – хотя это очень нестандартный стиль для льда.

Предложила тренерам, а дальше мы очень долго искали музыку, потому что это такой ритмичный и клубный стиль, а катать под него не просто. Музыку в итоге предложил Валентин Молотов, а ставила Вера Осипенко, это наш первый опыт совместной работы.

Вдохновлялась ли вакингом Пападакис и Сизерона? Нет.

Костюм тоже выбирали очень долго, вариантов было много – и топ с леггинсами думали, и комбинезон, и платье. Много разных фасонов пересмотрели, много переделывали. В итоге он был готов за пару дней до моего первого турнира – Lombardia Trophy. Дизайнер – как и всегда, Мария Евстигнеева из Петербурга.

Почему решилась на непривычный образ? Я просто хочу за свою карьеру пробовать много разных стилей, не хочется катать все время одно и то же. Хочется быть на льду новой», – передает слова Губановой корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.