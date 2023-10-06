Роднина о сальто Сяо Хим Фа: «Произвел впечатление? Программы катают для судей, они выставляют оценку. Публика в этой ситуации вторична»

Теги Ирина Роднина сборная Франции мужское катание Shanghai Trophy Адам Сяо Хим Фа Фигурное катание

Ирина Роднина оценила запрещенный элемент в исполнении француза Адама Сяо Хим Фа.

Фигурист прыгнул сальто в произвольной программе на Shanghai Trophy. Судьи оштрафовали его на 2 балла, но это не помешало ему выиграть турнир.

«Сальто выполнял еще Кубичка. Был такой чемпион Америки. И выполнял он его даже на Олимпийских играх. В этом нет ничего особенного. Мы не говорим обо всех элементах, которые он выполнил, чтобы победить. Задело именно сальто.

Он произвел большое впечатление на публику? Программы катают для судей, они выставляют оценку. Публика в этой ситуации уже вторична. Хотя очень важный элемент поддержки спортсмена», – сказала Роднина.

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2 комментария

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Olga.t
"Причесала" Роднина болельщиков фигурного катания...
Интересно, а спортсменам очень нравится кататься при пустых трибунах, когда они не будут интересны зрителям, прессе, у них не будет поддержки поклонников.
Только судьи, оценки... и тишина.
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