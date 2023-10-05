Адам Сяо Хим Фа выполнил запрещенное сальто в произвольной программе на Shanghai Trophy
Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выполнил запрещенное сальто на турнире.
Сегодня он выступил с произвольной программой на Shanghai Trophy. Во время проката Сяо Хим Фа исполнил элемент, запрещенный на соревнованиях, – сальто назад.
Судьи оштрафовали фигуриста на 2 балла, но это не помешало ему выиграть турнир.
В прошлом сезоне Сяо Хим Фа стал победителем чемпионата Европы.
Самые опасные трюки в фигурке: вращения с партнершей на голове, поддержки с лезвием у горла и, конечно, сальто
Эффектно и красиво, но увы запрещено правилами и за это дедакшен.
Хотя после КП ей особо терять было нечего.