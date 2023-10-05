Адам Сяо Хим Фа выполнил запрещенное сальто в произвольной программе на Shanghai Trophy

Теги видео сборная Франции мужское катание Адам Сяо Хим Фа Фигурное катание

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выполнил запрещенное сальто на турнире.

Сегодня он выступил с произвольной программой на Shanghai Trophy. Во время проката Сяо Хим Фа исполнил элемент, запрещенный на соревнованиях, – сальто назад.

Судьи оштрафовали фигуриста на 2 балла, но это не помешало ему выиграть турнир.

В прошлом сезоне Сяо Хим Фа стал победителем чемпионата Европы.

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13 комментариев

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tanya_1111
Ответ Алексей Токарев
Выпендрёжник.
Если бы я так умела делать, тоже выпендривалась бы ))))
+15
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ретроградный меркурий
Красавчик, пошёл на осознанный риск
+17
-5
+12
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Mariaku
В данном случае оно того стоило! Огненную сальтуху Адама приметили ещё на "Небельхорне", но когда на гс каждый балл будет на счету, не откажутся ли? И конечно, лишь бы не травмировался.
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Алеся Ткаченко
Два балла только сняли?Мелочь.
+6
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N-fox
Катал вдохновенно! Впечатлил невероятно.
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Тайга86
Красавчик. Знал сколько снимут, уже был уверен что победит - можно и на зрителя поработать и в удовольствие себе. Если бы прога не шла, вряд ли бы рисковал. Молодец, смелый парень.
+5
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Оз
Шикарный Адам! программа классная! 4 квада. Молодец!
+4
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Анастасия Прудникова
Непонятно, почему его запретили. Красивый, эффектный элемент. Кто не хочет сальто исполнять - пусть не исполняет, ну а кто хочет и может - пусть делает.
+3
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Raduga
Сурья Бонали современная версия
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Алеся Ткаченко
Бонали еще на 1 ногу приземлялась
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Ливия
Как Сурия Бонали, францкзская фигуристка, которая сделала сальто на ОИ.
Эффектно и красиво, но увы запрещено правилами и за это дедакшен.
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Ягун Ягунини
Бонали на ОИ в Нагано прыгнула сальто при системе 6.0, и по тем правилам судьи из каждой оценки и за технику, и за артистизм, высчитали по 0,2 балла. Наказание гораздо более суровое было, чем два балла дедакшена, поскольку тогда каждая оценка одновременно определяла место фигуриста в программе, и итоговая таблица высчитывалась по сумме мест. Т.е. она тогда много мест потеряла.
Хотя после КП ей особо терять было нечего.
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