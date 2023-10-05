Адам Сяо Хим Фа выполнил запрещенное сальто в произвольной программе на Shanghai Trophy

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выполнил запрещенное сальто на турнире.

Сегодня он выступил с произвольной программой на Shanghai Trophy. Во время проката Сяо Хим Фа исполнил элемент, запрещенный на соревнованиях, – сальто назад.

Судьи оштрафовали фигуриста на 2 балла, но это не помешало ему выиграть турнир.

В прошлом сезоне Сяо Хим Фа стал победителем чемпионата Европы.

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