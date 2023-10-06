«Любимый вид спорта – легкая атлетика, фильм – «Шерлок Холмс», соревнование – Олимпиада». Трусова ответила на вопросы блиц-интервью

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова ответила на блиц-опрос Okko Sport.

Фигуристка выбирала из предложенных вариантов то, что ей больше всего нравится. 

– Любимая программа? 

– «Круэлла». 

– Любимый элемент? 

– Лутц. 

– Любимый вид спорта?

– Легкая атлетика.

– Любимое соревнование? 

– Олимпийские игры, конечно.

– Любимый фильм?

– «Шерлок Холмс». 

– Любимая еда?

– Пельмени люблю больше всего. По-моему, всем известный факт.

– Любимая принцесса?

– Любимая – Рапунцель, в детстве была, и волосы я всегда растила как у нее. Но так как сейчас я больше похожа на Ариэль, пусть будет Ариэль.

– Любимый персонаж «Гарри Поттера»?

– Гермиона.

– Любимый актер?

– Крис Хемсворт. Не люблю Леонардо Ди Каприо, меня убьют его фанатки, но он мне не нравится как актер и на внешность тоже, – сказала Трусова. 

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9 комментариев

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Оксана
Любимая машина - гелик, любимый бренд - Луи Витон, и т.д.
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Е...С
Крис Хемсворт красивый, конечно, мужчина. Хороший вкус у Саши.
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Капитан Немо
Я тоже пельмени люблю. Да и кто их не любит)
А вообще, Саша очень искренна и прямолинейна - и это замечательно. Саня, оставайся такой всегда.
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Shveddka
Сашка просто не жила, когда гремел "Титаник" 😆
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ДИАНА
Ответ Беглый*
Лёгкая атлетика🤡🤡🤡
Тоже заметила))))) и кажется, не удивилась😂
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5 тулуп
Ответ Shveddka
Сашка просто не жила, когда гремел "Титаник" 😆
так и есть, в 90 и начало 2000 по Ди Каприо тащились все, по крайней мере половину точно
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5 тулуп
Ответ Shveddka
Сашка просто не жила, когда гремел "Титаник" 😆
Для Саши сейчас он взрослый дяденька
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As per
Ответ Shveddka
Сашка просто не жила, когда гремел "Титаник" 😆
Удачные фильмы с ним по большей части у Скорсезе.
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