«Любимый вид спорта – легкая атлетика, фильм – «Шерлок Холмс», соревнование – Олимпиада». Трусова ответила на вопросы блиц-интервью
Александра Трусова ответила на блиц-опрос Okko Sport.
Фигуристка выбирала из предложенных вариантов то, что ей больше всего нравится.
– Любимая программа?
– «Круэлла».
– Любимый элемент?
– Лутц.
– Любимый вид спорта?
– Легкая атлетика.
– Любимое соревнование?
– Олимпийские игры, конечно.
– Любимый фильм?
– «Шерлок Холмс».
– Любимая еда?
– Пельмени люблю больше всего. По-моему, всем известный факт.
– Любимая принцесса?
– Любимая – Рапунцель, в детстве была, и волосы я всегда растила как у нее. Но так как сейчас я больше похожа на Ариэль, пусть будет Ариэль.
– Любимый персонаж «Гарри Поттера»?
– Гермиона.
– Любимый актер?
– Крис Хемсворт. Не люблю Леонардо Ди Каприо, меня убьют его фанатки, но он мне не нравится как актер и на внешность тоже, – сказала Трусова.
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А вообще, Саша очень искренна и прямолинейна - и это замечательно. Саня, оставайся такой всегда.