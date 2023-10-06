«Любимый вид спорта – легкая атлетика, фильм – «Шерлок Холмс», соревнование – Олимпиада». Трусова ответила на вопросы блиц-интервью

Александра Трусова ответила на блиц-опрос Okko Sport.

Фигуристка выбирала из предложенных вариантов то, что ей больше всего нравится.

– Любимая программа?

– «Круэлла».

– Любимый элемент?

– Лутц.

– Любимый вид спорта?

– Легкая атлетика.

– Любимое соревнование?

– Олимпийские игры, конечно.

– Любимый фильм?

– «Шерлок Холмс».

– Любимая еда?

– Пельмени люблю больше всего. По-моему, всем известный факт.

– Любимая принцесса?

– Любимая – Рапунцель, в детстве была, и волосы я всегда растила как у нее. Но так как сейчас я больше похожа на Ариэль, пусть будет Ариэль.

– Любимый персонаж «Гарри Поттера»?

– Гермиона.

– Любимый актер?

– Крис Хемсворт. Не люблю Леонардо Ди Каприо, меня убьют его фанатки, но он мне не нравится как актер и на внешность тоже, – сказала Трусова.

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