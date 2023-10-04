Алена Леонова: «Щербакова и Трусова – великие спортсменки. Но увидеть их на соревнованиях я бы все-таки не рассчитывала»

Теги сборная России Алена Леонова женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Алена Леонова считает, что Щербакова и Трусова не вернутся к соревнованиям.

Александра Трусова и Анна Щербакова на днях показали в Пекине свои новые программы. Не видели?

– Нет, к сожалению, не смотрела. Все, что связано с шоу, смотрю редко. Могут ли они оказаться на соревнованиях? Они у нас, конечно, великие спортсменки. Но увидеть их на соревнованиях я бы все-таки не рассчитывала.

– Говоря о великих спортсменках. Нет опасений, что после потенциального ухода Камилы Валиевой наша «фигурка» останется без ярких звезд?

– Да нет, вы что? У нас подрастает такое талантливое поколение, что с ума сойти можно. Посмотрите любые юниорские соревнования, там просто звезда на звезде. По этому поводу я вообще не переживаю.

– А в медийном плане?

– Но ведь они будут расти. Их будут любить, и они будут такими же популярными. Так же было и с Камилой, и Аней, и Сашей. Любимчики появляются очень быстро. И я уверена, что такие появятся и среди молодых подрастающих фигуристок.

– Нет ощущения, что изоляция российского спорта как-либо влияет на интерес к фигурному катанию в нашей стране?

– Понятно, что без международных соревнований стало немного скучно. Хотя, если смотреть на то, какая у нас конкуренция, такого нигде в мире нет.

Поэтому не зря зарубежные спортсмены смотрят наши соревнования. И если что-то говорить о популяризации нашего вида спорта, то я уверена, с каждым годом она только растет и растет, – сказала серебряный призер ЧМ-2012. 

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6 комментариев

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tanya_1111
Трусову точно не увидим так как Первый очень качественно её везде замазывает и только её огромные букеты от поклонников показывают, естественно без уточнения для кого они.
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Serg Sto
Ответ Serg Sto
Увидеть трусову на первом канале можно только ретушированную облачками ,как в репортаже с цска трени,или как про шоу в виде темного силуэта..минуточку.первый канал в нарушении фас имеет монополь на фкрф и главный спонсор.мы то же никак не рассчитываем увидеть трусову,несмотря на хорошую спрртивную форму онной, ни одного падения на шоу и только тройные и каскады..
Первый канал снимал шоу магик лёд
Трусову тупо вычистят..типа -не было,ничего не было..и плевать на аудиторию и ее мнение,мнение топманагери абсолютно..вурды
+4
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private dancer
Алёна, мы скучали )))))))
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Mari Gams
Если бы были международные старты , то была бы какая- то вероятность выступлений девочек, но выигрывать этап гран- при в каком - нибудь провинциальном городе , имея титулы чемпионок и призеров главных международных соревнований , какой смысл ? Все же это понимают , хотя очень хочется обеих видеть в спорте , Аня и Саша ,безусловно заезды ФК .
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Serg Sto
Ответ private dancer
Алёна, мы скучали )))))))
Увидеть трусову на первом канале можно только ретушированную облачками ,как в репортаже с цска трени,или как про шоу в виде темного силуэта..минуточку.первый канал в нарушении фас имеет монополь на фкрф и главный спонсор.мы то же никак не рассчитываем увидеть трусову,несмотря на хорошую спрртивную форму онной, ни одного падения на шоу и только тройные и каскады..
+4
-2
+2
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Даша Волкова
Пользователи всегда делают выбор для девушек и критикуют их по догадкам.
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