Алена Леонова: «Щербакова и Трусова – великие спортсменки. Но увидеть их на соревнованиях я бы все-таки не рассчитывала»

Алена Леонова считает, что Щербакова и Трусова не вернутся к соревнованиям.

– и на днях показали в Пекине свои новые программы. Не видели?

– Нет, к сожалению, не смотрела. Все, что связано с шоу, смотрю редко. Могут ли они оказаться на соревнованиях? Они у нас, конечно, великие спортсменки. Но увидеть их на соревнованиях я бы все-таки не рассчитывала.

– Говоря о великих спортсменках. Нет опасений, что после потенциального ухода Камилы Валиевой наша «фигурка» останется без ярких звезд?

– Да нет, вы что? У нас подрастает такое талантливое поколение, что с ума сойти можно. Посмотрите любые юниорские соревнования, там просто звезда на звезде. По этому поводу я вообще не переживаю.

– А в медийном плане?

– Но ведь они будут расти. Их будут любить, и они будут такими же популярными. Так же было и с Камилой, и Аней, и Сашей. Любимчики появляются очень быстро. И я уверена, что такие появятся и среди молодых подрастающих фигуристок.

– Нет ощущения, что изоляция российского спорта как-либо влияет на интерес к фигурному катанию в нашей стране?

– Понятно, что без международных соревнований стало немного скучно. Хотя, если смотреть на то, какая у нас конкуренция, такого нигде в мире нет.

Поэтому не зря зарубежные спортсмены смотрят наши соревнования. И если что-то говорить о популяризации нашего вида спорта, то я уверена, с каждым годом она только растет и растет, – сказала серебряный призер ЧМ-2012.

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