Петру Гуменнику присвоено звание мастера спорта международного класса

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Фигуристу Петру Гуменнику присвоили звание мастера спорта России международного класса.

Приказ опубликован на сайте Министерства спорта РФ. 

Гуменнику 21 год. Он является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров (2020), серебряным призером юниорского финала Гран-при (2018).

В прошлом сезоне завоевал серебро чемпионата России и стал победителем финала Гран-при страны. 

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23 комментария

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Алексей Токарев
Ответ Maxol
Я не против, но не поняла на основании каких достижений?
Он лучший фигурист прошлого сезона по рейтингу ФФКР.
+16
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Mikhail Lopatin
Остается только пожелать Пете, чтобы свое мастерство международного класса ему удалось все-таки проявить на международном же уровне. :)
+12
-2
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ann-ermolova
Поздравляю Петю!
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Savardus
А присвоение прошло под Раммштайн?
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Аленка_76
Мои поздравления Пете) 🎉
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Varvarushka
Пётр, поздравляю. Очень заслужено
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Sarumian
Петру Гуменнику присвоено звание мастера спорта международного класса за то, что он больше не будет поднимать вопрос об использовании песен Рамштайн в своих номерах.
Покупка прошла успешна. Чек отправлен на почту.
+11
-6
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Anna
А каким образом ему присвоено это звание? Какие там критерии нужно выполнить?
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Maxol
Ответ Savardus
А присвоение прошло под Раммштайн?
Я не против, но не поняла на основании каких достижений?
+7
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Olga Krayz
Поздравляю Петра!
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Kontiolahti
‘Du haßt mich 🤨’ - ответил на это Пётр.
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Mion
Ответ Gemma157
После насмешки над клипом Трусовой и пиар-акции с прогой под песню вызывает противоречивые эмоции этот фигурист
По-моему, его комментарий на клип Трусовой был максимально адекватный)
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Elena Savanuk
Ответ Mikhail Lopatin
Остается только пожелать Пете, чтобы свое мастерство международного класса ему удалось все-таки проявить на международном же уровне. :)
Да, Петя в прошлом сезоне добился , можно сказать, грандиозных успехов, и звание МС МК ему уже присвоено, но пока международный уровень , как здесь ерничают - шоу в Китае .
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Mion
Заслужил прошлым сезоном. Кому тогда давать, если не Гуменнику)

Пс: у Пети в последнее время даже персональные хейтеры появились. Вспоминаю, как Марк нервно хихикнул, когда Петя на пресс-конференции после ФГП сказал, что ему пишут только хорошее :)
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Ольга Воеводина
Ответ Anna
А каким образом ему присвоено это звание? Какие там критерии нужно выполнить?
На сегодняшний день такие https://fsrussia.ru/novosti-federatsii/novosti-federatsii/edinaya-vserossijskaya-sportivnaya-klassifikatsiya-2023-2026-gg
Нужно скачать ссылку с ЕВСК. Я не нашла нужного)
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Helbel
А почему сразу не ЗМС? Надо пожалеть спортсмена, так намучился!
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Лия Романова
Пете поздравления
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donna_paulsen
Ответ Алексей Токарев
Он лучший фигурист прошлого сезона по рейтингу ФФКР.
А с каких пор рейтинг ФФКР определяет присвоение этого звания?
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Vladimir Arutin
Ответ Mikhail Lopatin
Остается только пожелать Пете, чтобы свое мастерство международного класса ему удалось все-таки проявить на международном же уровне. :)
Так шоу в Пекине .Уже международный уровень .
+3
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Елена Сергеева
Нараммштайнил
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