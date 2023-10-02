Петру Гуменнику присвоено звание мастера спорта международного класса
Фигуристу Петру Гуменнику присвоили звание мастера спорта России международного класса.
Приказ опубликован на сайте Министерства спорта РФ.
Гуменнику 21 год. Он является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров (2020), серебряным призером юниорского финала Гран-при (2018).
В прошлом сезоне завоевал серебро чемпионата России и стал победителем финала Гран-при страны.
Покупка прошла успешна. Чек отправлен на почту.
Пс: у Пети в последнее время даже персональные хейтеры появились. Вспоминаю, как Марк нервно хихикнул, когда Петя на пресс-конференции после ФГП сказал, что ему пишут только хорошее :)
Нужно скачать ссылку с ЕВСК. Я не нашла нужного)