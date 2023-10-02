Петру Гуменнику присвоено звание мастера спорта международного класса

Фигуристу Петру Гуменнику присвоили звание мастера спорта России международного класса.

Приказ опубликован на сайте Министерства спорта РФ.

21 год. Он является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров (2020), серебряным призером юниорского финала Гран-при (2018).

В прошлом сезоне завоевал серебро чемпионата России и стал победителем финала Гран-при страны.