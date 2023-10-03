Татьяна Тарасова о русском кавере Rammstein для Гуменника: «Очень хорошая музыка. Он правильно делает, что оставляет эту короткую»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Татьяна Тарасова похвалила Гуменника за выбор русской версии песни Rammstein.

Ранее фигурист вынужденно отказался от немецкой песни Sonne в короткой программе для нового сезона. На контрольных прокатах Петр катал старую короткую. Позднее Гуменник нашел русский кавер этой песни от Radio Tapok и выступил с постановкой в шоу.

«Это хороший выход из ситуации. Очень хорошая музыка.

Он правильно делает, что оставляет именно эту короткую программу. Петя о ней мечтал, они ее поставили, пусть катает», – сказала Тарасова.

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

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12 комментариев

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Andrew Chepaylo
Ответ Sinson
Ну катать под песню, написанную для Кличко сейчас крайне странно
Странно пользоваться вражескими технологиями, слушать вражескую музыку, пользоваться вражеской техникой, отдыхать во вражеских странах - все странно, но те кто об этом громче всего кричат продолжат это делать
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Milorada K
Раммштайн на русском - это как китайские подделки брендов.
+3
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Дружба11
Достали с разменником и его фуфло прогой.Судя по тому,что я увидел -прога объективно не интересна и никакая от слова совсем,видимо они и утраивали шум на ровном месте из ничего по этой причине.
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Katerina Sunny
Что хорошего именно в этой версии? Или Тарасова не видела КП Петра, а прокомментировать надо?
+3
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Milorada K
Ответ Sinson
Ну катать под песню, написанную для Кличко сейчас крайне странно
а что в те времена, когда она была написана, было не так с Кличко? Это тут вообще причём?
+3
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Milorada K
Ответ Инна Мерзлякова
Зря вы так Это же кавер)
И что? Особенность Раммов в сочетании индастриала и немецкого языка. Русский в подобной музыке слушается инородно. А так да, каверы модно. Целые кавер-группы катаются с концертами, зарабатывют чужими песнями. Программа Пети явно проиграла после изменений.
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+2
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Wiley Fox
Радио тапок. Как я узнал про него
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