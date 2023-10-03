Татьяна Тарасова о русском кавере Rammstein для Гуменника: «Очень хорошая музыка. Он правильно делает, что оставляет эту короткую»
Татьяна Тарасова похвалила Гуменника за выбор русской версии песни Rammstein.
Ранее фигурист вынужденно отказался от немецкой песни Sonne в короткой программе для нового сезона. На контрольных прокатах Петр катал старую короткую. Позднее Гуменник нашел русский кавер этой песни от Radio Tapok и выступил с постановкой в шоу.
«Это хороший выход из ситуации. Очень хорошая музыка.
Он правильно делает, что оставляет именно эту короткую программу. Петя о ней мечтал, они ее поставили, пусть катает», – сказала Тарасова.
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