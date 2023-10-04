Алина Загитова снялась в проморолике к Гран-при России по фигурному катанию на Первом канале

Алина Загитова анонсировала трансляции Гран-при России на Первом канале.

В проморолике показано, как олимпийская чемпионка занимается фехтованием.

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Уфе с 11 по 14 октября.

Соревнования будут транслироваться в прямом эфире на сайте Первого канала.

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин