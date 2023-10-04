Алина Загитова снялась в проморолике к Гран-при России по фигурному катанию на Первом канале

Теги телевидение сборная России Первый канал женское катание Алина Загитова Серия Гран-при России Фигурное катание

Алина Загитова анонсировала трансляции Гран-при России на Первом канале.

В проморолике показано, как олимпийская чемпионка занимается фехтованием. 

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Уфе с 11 по 14 октября. 

Соревнования будут транслироваться в прямом эфире на сайте Первого канала.  

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин

 

57 комментариев

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Леди Брэкнелл
Опять безызбежно. Ну посмеялись и хватит, сколько можно позориться?
+61
-13
+48
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AnPo
Шутка, повторенная дважды перестаёт быть смешной. Передайте ей кто-нибудь.
+43
-6
+37
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Тайга86
Заело видимо.
+39
-10
+29
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Aleks203
Ее просто троллят,а она,дуреха,довольна
+32
-6
+26
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Е...С
Ответ anyen
Ну, понятно же, что это уже креативщики 1 канала. Не сама же Алина придумала этот проморолик. Говорит то, что сказали.
А зачем соглашается? Если Первый ей скажет в прямом эфире раздеться, тоже сделает?
+31
-7
+24
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Ливия
Она решила всех достать этим «безызбежно»? Ладно один, два раза, но постоянно? Так она пиарит свою глупость?
Вместо промо с участниками-фигуристами, Первый подсовывает эту блатную и давно закончившую фигуристку.
Прямо интересно, что за свизи ее так настойчиво и навязчиво пихают на Первый? С ее косноязычием, неумением сказать фразы до конца, путаницами в именах иначе она бы и близко к ТВ на подошла.
+26
-5
+21
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huzzein
Когда уже до руководства Первого дойдет, что полугей Траньков и особенная Загитова уже конкретно всех достали?
+31
-10
+21
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Алексей Токарев
Она даже эту короткую фразу сказала так неуклюже.
+27
-7
+20
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Hardy
какое она имеет к этому отношение?
+23
-3
+20
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MARG-la
Ответ Hardy
какое она имеет к этому отношение?
Да , все это, конечно, более чем странно. И сколько уже можно тиражировать эту " безызбежность"? Ну , дурдом же какой - то. Такие ролики вызывают стабильное чувство ...недоумения.
+23
-5
+18
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Девушка Безимени
Ответ Александр
ещё 5 этапов, чр, прыжковый чр, показалки и финал - успеют ещё... во многих видах снять...
спаси и сохрани
+22
-4
+18
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huzzein
"Я вас всех посажу, у меня такие связи!" (с)
+26
-10
+16
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Hardy
Ответ chespo
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троллит? это какой-то бесконечный кринж и испанский стыд
+18
-3
+15
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MARG-la
Очевидно, руководство Первого находится постоянно в нирване. Иначе эту дурь в виде подобных роликов никак не объяснить.
+20
-5
+15
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Ебздрогыч
Главные уколы будут словом, тут нет сомнений
+18
-3
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ТутберидзеБотка
Снова будет интервьюировать после каждого выхода спортсменов? Снова устроят шоу? Кто-нибудь может до них донести, что это полный отстой?
+19
-5
+14
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Девушка Безимени
лучше бы сняли за рулем
+22
-8
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Е...С
Ответ nina1212
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Главное деньги, уважение не важно.
+18
-5
+13
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БезызбежноНаКрасный
Ответ huzzein
Когда уже до руководства Первого дойдет, что полугей Траньков и особенная Загитова уже конкретно всех достали?
про "особенную" - гениально
+15
-3
+12
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Девушка Безимени
Ответ Александр
да ладно вам, прикольно и необычно... к контрольным грушу била... сейчас фехтование... что дальше? можно делать ставки...
шутка, повторенная многократно, как осетрина второй свежести
+14
-2
+12
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Девушка Безимени
Ответ chespo
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первый канал - вотчина загитовой?
+18
-6
+12
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Hardy
какое она имеет к этому отношение?
проявляется)
+13
-2
+11
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Е...С
У меня такое ощущение, что на Первом находится настоящий хейтер Алины.
+16
-8
+8
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Александр
Ответ Девушка Безимени
лучше бы сняли за рулем
ещё 5 этапов, чр, прыжковый чр, показалки и финал - успеют ещё... во многих видах снять...
+10
-2
+8
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Хана Спектор
Шутка повториная дважды становится глупостью!
+11
-4
+7
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