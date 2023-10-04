Анна Фролова: «Испытываю огромную радость, удовлетворение от того, что я выступаю, получаю от этого удовольствие»

Теги сборная России женское катание Мемориал Панина Анна Фролова Фигурное катание

Анна Фролова оценила выступление в короткой программе на мемориале Панина.

Фролова лидирует после первого дня соревнований с результатом 71,90 балла. 

«Я сейчас испытываю огромную радость, удовлетворение от того, что я выступаю, получаю от этого удовольствие. Очень рада, что есть зрители, это помогает — такая поддержка! Их не так много, но все равно, когда я каталась на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга, было сложнее. Смотрю на трибуны с каким-то посылом, а там пусто. 

В чем искать мотивацию? Ради чего кататься? Можно ответить на это: «Мама попросила», «Родители хотят, чтобы ты каталась». Мотивация человека, которому это нравится — как я это объясню? Мне нравится кататься, я как-то должна оправдываться за это?

После переезда в Петербург научилась хорошо готовить, живу одна, нужно уметь готовить правильную сбалансированную еду. В спортивном плане успели поработать над всем — от скольжения, заканчивая прыжками и программами.

На контрольных прокатах в Москве меня не было, поскольку это прокаты сборной, я пока в нее не вхожу. Что успела сделать в Петербурге после переезда? Научилась хорошо готовить, живу одна, нужно уметь готовить правильную сбалансированную еду.

В спортивном плане успели поработать над всем — от скольжения, заканчивая прыжками и программами», – сказала Фролова

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6 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Аня такая волшебно-воздушная!
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ДИАНА
Анечка сегодня была превосходна, её энергетика чувствовалось через экран❤️
+3
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Elena Savanuk
Аня, продолжай радовать своих преданных и новых поклонников !
+3
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Pennywise
Аня, ты главное темпов не сбавляй. Видно, что сильно прибавила в сравнении с прошлым сезоном. Не мучаешься на льду, а катаешь в удовольствие.
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Mion
Интересно читать и Аню, и Машу. Чувствуется в ответах, что повзрослели и переосмыслили многие моменты в жизни.

Вообще, так интересно, что отсутствие успехов в спорте может наоборот продлить карьеру и помочь по-новому раскрыться на льду.
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Док Аксель
Хорошо, когда соревнования, работа в радость и доставляет удовольствие. Анне удачного проката ПП.
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