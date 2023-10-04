Анна Фролова: «Испытываю огромную радость, удовлетворение от того, что я выступаю, получаю от этого удовольствие»

Анна Фролова оценила выступление в короткой программе на мемориале Панина.

Фролова лидирует после первого дня соревнований с результатом 71,90 балла.

«Я сейчас испытываю огромную радость, удовлетворение от того, что я выступаю, получаю от этого удовольствие. Очень рада, что есть зрители, это помогает — такая поддержка! Их не так много, но все равно, когда я каталась на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга, было сложнее. Смотрю на трибуны с каким-то посылом, а там пусто.

В чем искать мотивацию? Ради чего кататься? Можно ответить на это: «Мама попросила», «Родители хотят, чтобы ты каталась». Мотивация человека, которому это нравится — как я это объясню? Мне нравится кататься, я как-то должна оправдываться за это?

После переезда в Петербург научилась хорошо готовить, живу одна, нужно уметь готовить правильную сбалансированную еду. В спортивном плане успели поработать над всем — от скольжения, заканчивая прыжками и программами.

На контрольных прокатах в Москве меня не было, поскольку это прокаты сборной, я пока в нее не вхожу. Что успела сделать в Петербурге после переезда? Научилась хорошо готовить, живу одна, нужно уметь готовить правильную сбалансированную еду.

В спортивном плане успели поработать над всем — от скольжения, заканчивая прыжками и программами», – сказала .