Мемориал Панина. Фролова, Талалайкина, Свириденко и Фурсова выйдут на лед с короткими программами

Теги результаты женское катание Мемориал Панина Мария Талалайкина Анна Фролова Валерия Овчинникова Мария Парамонова Полина Свириденко Арина Кшецкая Анна Карпук Мария Агаева Людмила Фурсова Елена Черникова Виктория Федянина Софья Чаплыгина Дарья Осипова Фигурное катание

4 октября женщины представят короткие программы на Мемориале Панина-Коломенкина.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Женщины

Короткая программа

Начало – 14:35 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.

Первая разминка

1. Мария Гоголева

2. Виктория Федянина

3. Елена Черникова

4. Арина Кшецкая

Вторая разминка

5. Людмила Фурсова

6. Анна Карпук

7. Мария Талалайкина

8. Мария Парамонова

9. Анна Фролова

Третья разминка

10. Валерия Овчинникова

11. Полина Свириденко

12. Дарья Осипова

13. Софья Чаплыгина

14. Мария Агаева

Расписание мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Алиев, Мозалев, Бойкова и Козловский, Хавронина и Нарижный

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий