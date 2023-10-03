Мемориал Панина. Фролова, Талалайкина, Свириденко и Фурсова выйдут на лед с короткими программами

4 октября женщины представят короткие программы на Мемориале Панина-Коломенкина.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Женщины

Короткая программа

Начало – 14:35 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.

Первая разминка

1. Мария Гоголева

2. Виктория Федянина

3. Елена Черникова

4. Арина Кшецкая

Вторая разминка

5. Людмила Фурсова

6. Анна Карпук

7. Мария Талалайкина

8. Мария Парамонова

9. Анна Фролова

Третья разминка

10. Валерия Овчинникова

11. Полина Свириденко

12. Дарья Осипова

13. Софья Чаплыгина

14. Мария Агаева

Расписание мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Алиев, Мозалев, Бойкова и Козловский, Хавронина и Нарижный