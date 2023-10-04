Агата Петрова: «Короткую мне поставил Бенуа Ришо. Очень быстро нашли общий язык, говорили на английском»

Теги сборная России женское катание Мемориал Панина Бенуа Ришо Агата Петрова Фигурное катание

Агата Петрова поделилась впечатлениями от выступления на мемориале Панина.

Петрова лидирует в соревнованиях юниорок после короткой программы. 

«Вообще не волновалась, впечатления остались хорошие. После всех прыжков хорошо вошла в образ, постаралась это сделать. Довольна своим прокатом.

Короткую программу мне поставил Бенуа Ришо. В программе я воплощаю разные эмоции – вначале я катаю хорошие воспоминания, а во второй половине – плохие, пытаюсь их пережить. Очень быстро нашли общий язык, мы с ним общались на английском и вместе хорошо поработали над программой.

Произвольную программу мне ставил Никита Михайлов, мы с ним работали первый раз. Мне очень понравилось, это новый образ для меня. Думаю, зрителям будет достаточно интересно посмотреть на эту программу.

Какие цели на сезон? В первую очередь катать чисто, показывать свой максимум. Мы уже стараемся усложнять программы, делаем новые заходы, вставляем новые элементы, новые вращения. По ходу сезона будем добавлять все это в программы.

Конек обвязан черной лентой – это отсылка к платью, на нем тоже есть такие черные ленточки, еще мы хотим браслет сделать», — сказала Петрова. 

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
floret
Первое место Агате подарили, не накатала она на него. Лида была намного лучше.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pennywise
Ответ Helbel
Спросите лучше ффккр, кому идут грибы и звания, особенно в МО
Причем тут ФФКР? На Панина всегда было типичное питерское судейство. Вы видимо не знаете, что было с этой же Петровой год назад на этом же турнире.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pennywise
Агата, ты лучше расскажи, кто тебе поставил грибы. Ты - хорошая фигуристка, но откровенное игнорирование недокрутов уже вышло за рамки приличия.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Ягун Ягунини
"Какие цели на сезон?" С недокрутиками, слабым прыжковым контентом, без питерского судейства, какие там цели против Двоеглазовой, Базылюк, Приневой, Лукашовой, Трофимовой, Лебедевой...
Зато с Ришо в активе)) кто-то любит брендовый шмот)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Irina Kistler
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Зато с Ришо в активе)) кто-то любит брендовый шмот)
👍👏🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий