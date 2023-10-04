Алена Косторная: «Зрителю хочется видеть перфоманс. Если ты хочешь мочилово-рубилово, для этого есть бокс. Или прыжковый турнир»

Теги сборная России женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная высказалась о тенденции сокращения количества четверных у девушек.

«То, что мы видели на контрольных прокатах... Кто-то ногу себе проткнул во время тренировки, кто-то вообще не планировал катать произвольную, но ему сказали: «В смысле? Мы на тебя билеты купили, ты что, с ума сошла?» Кто-то не успел, кто-то восстанавливается. Понятное дело, все поднаберут чуть-чуть. 

Но все же мне кажется, это хорошая тенденция – оставить сложность контента, но не такую нереально огромную, потому что это очень травмоопасно. Тем более у нас возрастной ценз повышается.

(При сложном контенте) дети не будут доживать, они во взрослые будут выходить никакие и будут регрессировать по сравнению со своими юниорскими прокатами. А так это дает возможность найти баланс.

Сохранить баланс программы, чтобы не уходила вторая оценка. Красиво ехать, показывать шаги, показывать, что мы умеем кататься. Прыгнули свои два, ну три четверных, и дальше поехали с тройными, показывая, что умеют и прыгать, и кататься, и на публику играть.

Когда теряется баланс, это идет в ущерб программе. Все-таки зрителю хочется видеть перфоманс, представление. Если ты хочешь мочилово-рубилово, для этого есть бокс. Или прыжковый турнир – там не нужны эмоции, там просто нужно прыгнуть кучу раз», – сказала Косторная. 

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14 комментариев

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Ольга Воеводина
А всё таки Аленка стала более рассудительной, кмк. То ли возраст, то ли Гоша повлияли, но скорее все вместе. Хорошая пара у них получилась, гармоничная. Если будут работать, то чем черт не шутит)
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Mion
А ПП не хотела катать Ками, как я поняла?)
+5
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+5
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Lapo Elkann
Ответ Mion
А ПП не хотела катать Ками, как я поняла?)
При чем тут Ками . Туктик наверное.
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Mion
Ответ Lapo Elkann
При чем тут Ками . Туктик наверное.
Либо Ками, либо Туктик. На кого еще билеты могли покупать?…
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S Olga
Ну, уж показать красивое катание Алёнка всегда умела. И да, она стала спокойнее, Гоша очень хорошо на нее влияет)
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Irina Kistler
Ответ АннаФ
При двух 3а Алена очень гармонично смотрелась в пп! Да и в кп тоже!
Пересмотрите: ни в короткой ни в произвольной Алена ни одного 3А на прокатах не сделала. В интервью Загитовой сказала, что" гнались за элементами , хотели показать максимум, что разучили, катали жизнь". Выглядело все ещё очень сыро, хотя нужно похвалить что ребята прогрессируют, работы там ещё очень много и лучше бы не раздавать пространные интервью, а идти своей дорогой и доказывать свое преимущество на турнирах. Первый этап уже пропускают по причине болезни Алены. " Дружба" с СМИ , иронизирование, комментарии с подколками никогда ничего хорошего спортмену не приносило. Понятно, что побуждает ее говорить тщеславие, но пора бы сделать выводы из прошлого и осознать, что на данном этапе нет ничего более творческого, чем сила молчания!
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S Olga
Ответ Irina Kistler
Пересмотрите: ни в короткой ни в произвольной Алена ни одного 3А на прокатах не сделала. В интервью Загитовой сказала, что" гнались за элементами , хотели показать максимум, что разучили, катали жизнь". Выглядело все ещё очень сыро, хотя нужно похвалить что ребята прогрессируют, работы там ещё очень много и лучше бы не раздавать пространные интервью, а идти своей дорогой и доказывать свое преимущество на турнирах. Первый этап уже пропускают по причине болезни Алены. " Дружба" с СМИ , иронизирование, комментарии с подколками никогда ничего хорошего спортмену не приносило. Понятно, что побуждает ее говорить тщеславие, но пора бы сделать выводы из прошлого и осознать, что на данном этапе нет ничего более творческого, чем сила молчания!
Вы вообще о чём? Человек пишет, что раньше Алёна с трикселями очень гармонично смотрелась и в КП, и в ПП.
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Irina Kistler
Ответ S Olga
Вы вообще о чём? Человек пишет, что раньше Алёна с трикселями очень гармонично смотрелась и в КП, и в ПП.
спасибо за перевод!
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Vendetta4111323
Ответ Mion
А ПП не хотела катать Ками, как я поняла?)
Может, Соня? она и не катала в итоге, из-за неготовности
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Капитан Немо
Ответ Mion
А ПП не хотела катать Ками, как я поняла?)
Может, Соня? Хотя она ведь снялась с ПП.
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