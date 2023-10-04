Алена Косторная: «Зрителю хочется видеть перфоманс. Если ты хочешь мочилово-рубилово, для этого есть бокс. Или прыжковый турнир»

Алена Косторная высказалась о тенденции сокращения количества четверных у девушек.

«То, что мы видели на контрольных прокатах... Кто-то ногу себе проткнул во время тренировки, кто-то вообще не планировал катать произвольную, но ему сказали: «В смысле? Мы на тебя билеты купили, ты что, с ума сошла?» Кто-то не успел, кто-то восстанавливается. Понятное дело, все поднаберут чуть-чуть.

Но все же мне кажется, это хорошая тенденция – оставить сложность контента, но не такую нереально огромную, потому что это очень травмоопасно. Тем более у нас возрастной ценз повышается.

(При сложном контенте) дети не будут доживать, они во взрослые будут выходить никакие и будут регрессировать по сравнению со своими юниорскими прокатами. А так это дает возможность найти баланс.

Сохранить баланс программы, чтобы не уходила вторая оценка. Красиво ехать, показывать шаги, показывать, что мы умеем кататься. Прыгнули свои два, ну три четверных, и дальше поехали с тройными, показывая, что умеют и прыгать, и кататься, и на публику играть.

Когда теряется баланс, это идет в ущерб программе. Все-таки зрителю хочется видеть перфоманс, представление. Если ты хочешь мочилово-рубилово, для этого есть бокс. Или прыжковый турнир – там не нужны эмоции, там просто нужно прыгнуть кучу раз», – сказала Косторная.