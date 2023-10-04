Михайлов о программе Кондратюка под «Оду к радости»: «Мы не видели, что это гимн Евросоюза, это потом нам уже рассказали. Не ожидали такой реакции»

Хореограф Никита Михайлов рассказал о музыке к произвольной программе Марка Кондратюка.

Кондратюк катается под «Оду к радости» Бетховена в рок-обработке исполнителя The Dark Tenor.

«Оду к радости» я показывал еще год назад. Вторая часть, которая с вокалом. Тогда сказали, что музыка хорошая, но что-то никто не отреагировал. А в этом сезоне Марк пришел и сказал: «Я нашел». И включил эту «Оду к радости». Эту композицию во второй части поет тот же исполнитель, который переделывал «Лебединое озеро».

Год назад первую часть «Оды к радости», так как все сказали, что им не надо, я показал Тамаре Николаевне (Москвиной). Она сказала: «Классно, придержи ее мне на этот сезон». Я сказал: «Хорошо, Тамара Николаевна, никому ее больше не покажу». Проходит год, она сказала, что будет ставить ее у себя, не сказала, для кого. И тут приходит Марк и показывает «Оду к радости». Как я могу сказать, что нет? А потом Тамара Николаевна подошла, спросила, как так вышло, а Марк сам принес, я никому ничего не давал.

В «Оде к радости» не было никакого политического подтекста. Мы, когда ее изучали, в «Википедии» было написано, что это какое-то церковное песнопение. Мы не видели, что это гимн Евросоюза, это потом нам уже рассказали. Там и английский, и немецкий языки. Мы не ожидали такой реакции, ха-ха. Мы хотели нести смех, радость. А тут так ситуация выкрутилась. Но нам ничего не сказали», — сказал Михайлов.