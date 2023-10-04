Михайлов о программе Кондратюка под «Оду к радости»: «Мы не видели, что это гимн Евросоюза, это потом нам уже рассказали. Не ожидали такой реакции»

Теги сборная России мужское катание Никита Михайлов Марк Кондратюк Фигурное катание

Хореограф Никита Михайлов рассказал о музыке к произвольной программе Марка Кондратюка.

Кондратюк катается под «Оду к радости» Бетховена в рок-обработке исполнителя The Dark Tenor. 

«Оду к радости» я показывал Марку еще год назад. Вторая часть, которая с вокалом. Тогда сказали, что музыка хорошая, но что-то никто не отреагировал. А в этом сезоне Марк пришел и сказал: «Я нашел». И включил эту «Оду к радости». Эту композицию во второй части поет тот же исполнитель, который переделывал «Лебединое озеро».

Год назад первую часть «Оды к радости», так как все сказали, что им не надо, я показал Тамаре Николаевне (Москвиной). Она сказала: «Классно, придержи ее мне на этот сезон». Я сказал: «Хорошо, Тамара Николаевна, никому ее больше не покажу». Проходит год, она сказала, что будет ставить ее у себя, не сказала, для кого. И тут приходит Марк и показывает «Оду к радости». Как я могу сказать, что нет? А потом Тамара Николаевна подошла, спросила, как так вышло, а Марк сам принес, я никому ничего не давал.

В «Оде к радости» не было никакого политического подтекста. Мы, когда ее изучали, в «Википедии» было написано, что это какое-то церковное песнопение. Мы не видели, что это гимн Евросоюза, это потом нам уже рассказали. Там и английский, и немецкий языки. Мы не ожидали такой реакции, ха-ха. Мы хотели нести смех, радость. А тут так ситуация выкрутилась. Но нам ничего не сказали», — сказал Михайлов.

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27 комментариев

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Zbra
Ответ Юра Плисецкий
Марку можно было прямо так и сказать, У Москвиной тоже ставят Оду к радости. Марк умный человек, понял бы. И тоже оставил бы идею на следующий сезон. А так, Марк получил подставу от постановщика. Зачем?
А в чем подстава-то? Можно подумать, ни у кого раньше музыка не повторялась. Тем более они в разных видах катаются, сравнения тут неуместны.
+14
-1
+13
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Маргарита В Сафронова
Марк освободился и сразу оду радости затанцевал...
+22
-10
+12
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N-fox
Так можно далеко зайти. Это все ж Бетховен, 9 симфония, великая музыка! А кто и как ее использует - глубоко второстепенно. Что ж теперь, всю классику отслеживать? Мало ли кто, когда, и для чего ее брал.
+13
-1
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Юра Плисецкий
Марку можно было прямо так и сказать, У Москвиной тоже ставят Оду к радости.
Марк умный человек, понял бы. И тоже оставил бы идею на следующий сезон.
А так, Марк получил подставу от постановщика.
Зачем?
+15
-7
+8
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Gau
Детский сад. Во время соревнований бывает, что парочка Кармен и СШ прозвучит и ничего страшного.
+7
-2
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Gau
Бойкова и Осокина катают КП под одну музыку - и никто не умер.
+7
-2
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Wiley Fox
Из него риэлтор хороший получится

Может одну квартиру раза три продать

А потом в казино
+6
-1
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UserFreud
"Не виноватая я, он САМ пришёл!" (с)

Как-то странно звучит, если честно. Можно было бы и предупредить Кондратюка, что Москвина ставит "Оду" и (как следует из контекста) не особо хочет, чтобы эта музыка была у кого-то ещё. Или Тамаре Николаевне сказать, что музыку он никому не показывал, но так произошло, что Марк сам её принёс. Может, кто-то захотел бы другую музыку взять. А так Михайлов никому ничего не объяснил, зато в интервью теперь пытается сгладить углы.
Вообще, особой проблемы тут нет. МГ и Кондратюк в разных видах катают, у одних КП, у другого ПП. Та же "Богема" в этом сезоне звучала уже раз пять, наверное, у наших.
+5
-1
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Maturmalai
Байсултанов же ясно всем сказал, что стране тяжело. А у этого ода радости. Несознательный товарищ.
+17
-13
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Maturmalai
Ответ Лека-Лека
Петя тоже не предвидел такой реакции. Надо ставить программы под Боже, царя храни. Вопросов не будет точно.
Монархистов в РФ нынче тоже начали сажать, так что вопросов будет дофига.
+4
-1
+3
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Anatiana
Ответ Maturmalai
Байсултанов же ясно всем сказал, что стране тяжело. А у этого ода радости. Несознательный товарищ.
Не смешно
+7
-5
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svetlic
Ответ Maturmalai
Так и я о том же. Как можно смеяться, когда стране тяжело?
А мне понравился ваш юмор 🙂
+3
-1
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Свет19
Ну в прошлых сезонах Саша с Дашей подряд под "Ромео и Джульету" катались. Два разных варианта под Оду тоже интересно будет глянуть.
+2
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Jul__ver
Ответ Маргарита В Сафронова
Марк освободился и сразу оду радости затанцевал...
😂😂😂
+2
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Maturmalai
Ответ svetlic
А мне понравился ваш юмор 🙂
Спасибо!
+2
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reteka
Послушал... Сей мотив совершенно не подходит для ФК.
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0
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Лия Романова
каждый сезон бывает, что одна и та же музыка у фигуристов, даже в одном виде, а тут в разных видах. Бывает по три РиДжа или Кармен смотрели на одном старте и ничего.
+2
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Maturmalai
Ответ Anatiana
Не смешно
Так и я о том же. Как можно смеяться, когда стране тяжело?
+3
-3
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RS919
Ответ Anatiana
Не смешно
То ли ещё будет 😏
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Лека-Лека
Петя тоже не предвидел такой реакции. Надо ставить программы под Боже, царя храни. Вопросов не будет точно.
Нене, у Бетховена Симфонию n.5 берём. "Так судьба стучится в дверь", это наша тема. Какая там "Ода к радости"?
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Irina Kistler
Ответ Лека-Лека
Петя тоже не предвидел такой реакции. Надо ставить программы под Боже, царя храни. Вопросов не будет точно.
У Фёдора Чистякова есть "Нежелательная песня," ( можно найти на YouTube) написана 6 лет назад, по мелодии там есть медленные и быстрые пассажи удобные для постановки программы, а вот слова- каждый понимает в меру своей " испорченности", на злобу дня!)) А у Бетховена надо брать "Аппассионату" - любимое музыкальное произведение Ленина.
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