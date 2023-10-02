Самарин о том, как Кондратюк упал с «банана» в море: «Слышим сзади крик: «Потеряли!» Поворачиваю голову, а там Марк улетает»

Александр Самарин рассказал, как Марк Кондратюк упал с «банана» в море.

«У нас на побережьях Черного моря обычно из водных развлечений «банан» или «таблетка». А в Дубае есть более экстремальные и интересные штуки.

Нам всем понравился «flyfish», это как три скрепленных «банана». Сделано так, что за счет скорости она поднимается и будто летит. Никаких креплений нет, только держишься руками. Мы собрались компанией, с нами еще Марк (Кондратюк) был.

Там желательно распределиться по весовым категориям, чтобы был какой-то баланс. Мы с ребятами сели спереди, а Марк сзади. Сначала было весело, пока мы только разгонялись. Первые три раза мы смеялись, все было хорошо.

На четвертый она взлетает, мы слышим сзади крик: «Потеряли!» Поворачиваю голову, а там улетает. Это было как в кино», – сказал Самарин.