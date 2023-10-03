Николай Угожаев: «Идея сделать шахматную программу пришла сразу, так как я люблю точные науки. В короткой я веду партию и выигрываю ее»

Теги сборная России мужское катание Мемориал Панина Николай Угожаев Фигурное катание

Фигурист Николай Угожаев рассказал об образе шахматиста в своей программе.

Сегодня Угожаев выиграл короткую программу на Мемориале Николая Панина-Коломенкина.

«Как ощущения от проката? Могло быть и лучше. На разминке порвался шнурок, в прокате много спотыкался, но в целом ощущения хорошие. Как решил проблему со шнурком? Несколько узлов сделал – и все. Раньше такое было, но уже очень давно, в 2017 году.

Как помогли сборы юниоров в Новогорске? Много замечаний сделали, сборы прошли хорошо. Были некоторые неточности, их озвучили.

В короткой программе я шахматист. Веду партию и в конце ее выигрываю. Идея сделать шахматную программу пришла сразу, так как я в целом люблю точные науки. Музыку уже потом подбирали.

В произвольной программе у меня музыка из показа модного дома Saint Laurent. Почему решили сменить костюм в произвольной? Предыдущий был тренировочный, к прокатам костюм еще не был готов, так что сделали тренировочный.

При создании костюма мы ориентировались на модельный ряд Saint Laurent. Костюм – почти полная копия. Я в его создании не участвовал, мне показали эскизы и предложили на выбор цвета, разные оттенки синего.

В произвольной программе буду прыгать четверной лутц, четверной флип и два тройных акселя», – отметил Угожаев.

«Попалось на глаза фото Михаила Таля, и мы подумали: точно пора ставить шахматную историю!» Хореограф Чистякова о короткой программе Угожаева

Николай Угожаев: «Особенность моих новых программ в четкости образов. В короткой я шахматист, в произвольной – модель, участник модного показа в Париже»

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4 комментария

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Jessi
Вырос ещё один сын маминой подруги)
+2
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Juulia
Удачи 🍀 в произвольной
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Ir_rish
Ответ Jessi
Вырос ещё один сын маминой подруги)
А чего так загадочно? Рассказывайте уж, если знаете чего интересное. Или ничего не знаете, а так, ОБС?
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