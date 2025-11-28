62

Кубок Санкт-Петербурга. Финал. Ветлугин победил, Соловьев – 2-й, Полянский – 3-й, Угожаев – 4-й

Фигурист Матвей Ветлугин одержал победу в финале Кубка Санкт-Петербурга. 

Кубок Санкт-Петербурга

Финал

Мужчины

Итоговое положение

1. Матвей Ветлугин – 259,87

2. Семен Соловьев – 254,81

3. Михаил Полянский – 243,23

4. Николай Угожаев – 243,03

5. Илья Строганов – 237,51

6. Данил Федосимов – 220,00

7. Вячеслав Проценко – 207,74

8. Николай Логинов – 198,72

Произвольная программа

1. Матвей Ветлугин – 169,75

2. Семен Соловьев – 167,64

3. Михаил Полянский – 157,32

4. Илья Строганов – 156,31

5. Николай Угожаев – 156,19

6. Данил Федосимов – 147,27

7. Вячеслав Проценко – 138,05

8. Николай Логинов – 129,57

Игорь Ефимчук снялся с произвольной программы.

Короткая программа

1. Матвей Ветлугин – 90,12

2. Семен Соловьев – 87,17

3. Николай Угожаев – 86,84

4. Михаил Полянский – 85,91

5. Илья Строганов – 81,20

6. Данил Федосимов – 72,73

7. Вячеслав Проценко – 69,69

8. Николай Логинов – 69,15

9. Игорь Ефимчук – 58,73

