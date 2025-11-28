Кубок Санкт-Петербурга. Финал. Ветлугин победил, Соловьев – 2-й, Полянский – 3-й, Угожаев – 4-й
Фигурист Матвей Ветлугин одержал победу в финале Кубка Санкт-Петербурга.
Финал
Мужчины
Итоговое положение
1. Матвей Ветлугин – 259,87
2. Семен Соловьев – 254,81
3. Михаил Полянский – 243,23
4. Николай Угожаев – 243,03
5. Илья Строганов – 237,51
6. Данил Федосимов – 220,00
7. Вячеслав Проценко – 207,74
8. Николай Логинов – 198,72
Произвольная программа
1. Матвей Ветлугин – 169,75
2. Семен Соловьев – 167,64
3. Михаил Полянский – 157,32
4. Илья Строганов – 156,31
5. Николай Угожаев – 156,19
6. Данил Федосимов – 147,27
7. Вячеслав Проценко – 138,05
8. Николай Логинов – 129,57
Игорь Ефимчук снялся с произвольной программы.
Короткая программа
1. Матвей Ветлугин – 90,12
2. Семен Соловьев – 87,17
3. Николай Угожаев – 86,84
4. Михаил Полянский – 85,91
5. Илья Строганов – 81,20
6. Данил Федосимов – 72,73
7. Вячеслав Проценко – 69,69
8. Николай Логинов – 69,15
9. Игорь Ефимчук – 58,73