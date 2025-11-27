Тамара Москвина исполнит роль черепахи Тортиллы в шоу Ильи Авербуха «Буратино»

Москвина сыграет черепаху Тортиллу в шоу Авербуха «Буратино».

Заслуженный тренер РФ Тамара Москвина исполнит роль черепахи Тортиллы в новогоднем ледовом шоу Ильи Авербуха «Буратино».

Главную роль сыграет Алиса Двоеглазова, также в спектакле будут задействованы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Максим Шабалин, Анна Фролова, Матвей Ветлугин.

«В роли черепахи Тортиллы выйдет на лед, будет делать свои па и совместный танец Тамара Николаевна Москвина, которой в этом году исполняется 85. Мне кажется, это абсолютно уникальная история», – рассказал Авербух.

Шоу пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер в «Лужниках» с 27 декабря по 7 января.