Тамара Москвина исполнит роль черепахи Тортиллы в шоу Ильи Авербуха «Буратино»

Заслуженный тренер РФ Тамара Москвина исполнит роль черепахи Тортиллы в новогоднем ледовом шоу Ильи Авербуха «Буратино».
Главную роль сыграет Алиса Двоеглазова, также в спектакле будут задействованы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Максим Шабалин, Анна Фролова, Матвей Ветлугин.
«В роли черепахи Тортиллы выйдет на лед, будет делать свои па и совместный танец Тамара Николаевна Москвина, которой в этом году исполняется 85. Мне кажется, это абсолютно уникальная история», – рассказал Авербух.
Шоу пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер в «Лужниках» с 27 декабря по 7 января.
