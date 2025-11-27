Акатьева о здоровье: «Все время то одно, то другое в правой ноге появляется. Боль можно терпеть, но она неприятная, мешает жить»

Софья Акатьева: периодически болит нога, боль неприятная, мешает жить.

Фигуристка Софья Акатьева рассказала, что регулярно испытывает проблемы с ногой и сейчас пытается ее вылечить.

– Как сейчас здоровье? Можешь рассказать о характере своей травмы?

– Все время как-то то одно, то другое в правой ноге появляется, поэтому не могу сказать, что она у меня полностью здорова. Потому что вроде до соревнований она прошла, а потом на соревнованиях опять заболела.

Это боль, которую можно терпеть, но она неприятная, мешает жить. Поэтому мы сейчас ищем причину, почему так происходит. Перепробовали уже коньки – думали, что из-за этого. Но все равно что-то начинает периодически болеть. Это, конечно, очень раздражает. Сейчас лечение, массажи, мануальная терапия – все идет в ход.

– Я правильно понимаю, что какие-то серьезные обследования вы тоже проводили?

– Делали МРТ, но на МРТ у меня совершенно другая картина: не видно того, что болит на самом деле, – сказала Акатьева в интервью Okko.