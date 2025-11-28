Кубок Санкт-Петербурга. Финал. Пулина победила, Фурсова – 2-я, Овчинникова – 3-я, Гущина снялась с произвольной программы

Фигуристка Мария Пулина победила в финале Кубка Санкт-Петербурга.

Фигуристка Мария Пулина одержала победу в финале Кубка Санкт-Петербурга. Лидер после короткой программы Ксения Гущина снялась с произвольной.

Кубок Санкт-Петербурга

Финал

Женщины

Итоговое положение

1. Мария Пулина – 184,19

2. Людмила Фурсова – 183,35

3. Валерия Овчинникова – 183,27

4. Александра Чаткина – 179,09

5. Ева Зубкова – 178,15

6. Таисия Проскурякова – 170,14

7. Виктория Яхонтова – 160,86

8. Арина Кшецкая – 157,51

Произвольная программа

1. Мария Пулина – 121,38

2. Людмила Фурсова – 119,32

3. Ева Зубкова – 119,28

4. Валерия Овчинникова – 119,15

5. Александра Чаткина – 117,07

6. Таисия Проскурякова – 117,07

7. Арина Кшецкая – 106,00

8. Виктория Яхонтова – 104,22

Ксения Гущина, Виктория Нестерова и Полина Свириденко снялись после короткой.

Короткая программа

1. Ксения Гущина – 69,86

2. Валерия Овчинникова – 64,12

3. Людмила Фурсова – 64,03

4. Мария Пулина – 62,81

5. Александра Чаткина – 62,02

6. Ева Зубкова – 58,87

7. Виктория Яхонтова – 56,64

8. Таисия Проскурякова – 53,07

9. Арина Кшецкая – 51,51

10. Виктория Нестерова – 48,58

11. Полина Свириденко – 43,91