Кубок Санкт-Петербурга. Финал. Пулина победила, Фурсова – 2-я, Овчинникова – 3-я, Гущина снялась с произвольной программы
Фигуристка Мария Пулина одержала победу в финале Кубка Санкт-Петербурга. Лидер после короткой программы Ксения Гущина снялась с произвольной.
Финал
Женщины
Итоговое положение
1. Мария Пулина – 184,19
2. Людмила Фурсова – 183,35
3. Валерия Овчинникова – 183,27
4. Александра Чаткина – 179,09
5. Ева Зубкова – 178,15
6. Таисия Проскурякова – 170,14
7. Виктория Яхонтова – 160,86
8. Арина Кшецкая – 157,51
Произвольная программа
1. Мария Пулина – 121,38
2. Людмила Фурсова – 119,32
3. Ева Зубкова – 119,28
4. Валерия Овчинникова – 119,15
5. Александра Чаткина – 117,07
6. Таисия Проскурякова – 117,07
7. Арина Кшецкая – 106,00
8. Виктория Яхонтова – 104,22
Ксения Гущина, Виктория Нестерова и Полина Свириденко снялись после короткой.
Короткая программа
1. Ксения Гущина – 69,86
2. Валерия Овчинникова – 64,12
3. Людмила Фурсова – 64,03
4. Мария Пулина – 62,81
5. Александра Чаткина – 62,02
6. Ева Зубкова – 58,87
7. Виктория Яхонтова – 56,64
8. Таисия Проскурякова – 53,07
9. Арина Кшецкая – 51,51
10. Виктория Нестерова – 48,58
11. Полина Свириденко – 43,91