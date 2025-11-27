Василиса Григорьева: «Мне провели небольшую операцию на ноге. Неделю я уже в больнице, и ближайшие 7-10 дней после выписки я тренироваться не буду»

Григорьева и Артющенко рассказали о травмах, с которыми столкнулась в сезоне.

Танцоры на льду Василиса Григорьева и Евгений Артющенко рассказали о травмах, с которыми они столкнулись по ходу сезона.

После контрольных прокатов сборной России Артющенко перенес травму колена.

Григорьева: Мы должны были поехать на этап в Магнитогорске. Но, к сожалению, из-за травмы Жени мы снялись. Нам дали московский и омский этапы. Спустя две с половиной недели Женя вышел, все были очень рады, мы начали активно готовиться к московскому этапу, и буквально на второй день, как вышел Женя, мы вдвоем упали. Упали неприятно, врезались в бортик. Я порезала ногу в области, где конек заканчивается. Мне наложили швы.

Мы готовились, где-то меньше тренировались из-за моей ноги. Все было более-менее нормально. Все осознавали — других вариантов нет. После ритм-танца, на тот момент мне уже сняли швы, у меня очень сильно опухла нога, стало больно даже двигать ею и как-то напрягать. В ботинке было еще больнее и неприятнее, потому что он давил именно на травмированное место. Мы приняли решение, в основном я, потому что мои ощущения, моя нога, выступить с произвольным танцем в Москве. Каталась на желании, хотела все-таки выступить, не подвести тренеров, Женю, потому что мы готовились.

Во время проката ты нервничаешь, у тебя адреналин, я старалась не думать, что у меня болит нога, надо было выйти и показать все то, над чем мы работали, показать свой максимум. Но как только выступление закончилось, сразу вспомнила про ногу. На следующее утро, сразу после окончания московского этапа, стало еще хуже, помимо сильного отека и боли добавилась высокая температура. Я поняла, что надо ехать в больницу.

У меня образовался абсцесс, гнойный участок в том месте, где были швы. Провели небольшую операцию, без хирургического вмешательства уже было никак. Сейчас я чувствую себя намного лучше, уже неделю лежу в стационаре, мне три раза в день ставят капельницы с антибиотиком, каждый день делают перевязки. Здесь очень хорошие врачи, спасибо им огромное!

— Что говорят врачи? Как долго будет идти восстановление, когда ты сможешь приступить к тренировкам?

Григорьева: Конечно, точных сроков никто дать не может. Все будет зависеть от того, как будет заживать моя нога. Неделю я уже в больнице, и ближайшие 7-10 дней после выписки я тренироваться не буду.