Мать фигуристки Костылевой: «Меня вчера выселили с территории «Ангелов Плющенко». Я была к этому готова, так как угрозы выселения были весь год»

Ирину Костылеву, мать фигуристки Елены Костылевой, выселили с территории академии «Ангелы Плющенко». 

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Костылеву-старшую в телеграм-канале.

«Меня вчера утром выселили с территории «Ангелов Плющенко». Я была к этому готова, так как угрозы выселения были весь год.

Я позаботилась о том, куда съеду. Мои друзья разрешили мне пожить на их даче в километре от «Ангелов Плющенко». Так что я уже два дня отстранена от своей семьи, хотя это незаконно», – написала Ирина Костылева.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
