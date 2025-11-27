Дарья Садкова: «Деньги, которые я сама зарабатываю, трачу на репетиторов, какие-то другие личные потребности. Или же помогаю родителям»

Фигуристка Дарья Садкова рассказала, на что тратит призовые.

Дарья Садкова сообщила, что тратит заработанные призовые на занятия с репетиторами и помощь родителям.

– На что ты тратишь призовые? Копишь или, наоборот, легко расстаешься с деньгами?

– Конечно, у меня есть накопления с призовых. Но в основном все деньги, которые сама зарабатываю, я трачу на репетиторов, какие-то другие свои личные потребности. Или же в чем-то помогаю родителям.

– Если не секрет, с какими репетиторами занимаешься?

– Сейчас занимаюсь с репетиторами по биологии и обществознанию. Также относительно недавно начала подготовку к итоговому сочинению, которое уже совсем скоро, на следующей неделе, 3 декабря.

До этого я еще весной досрочно сдавала ЕГЭ по базовой математике и русскому языку, в 10 классе – для того, чтобы было немного легче подготавливаться к биологии и обществознанию. То есть еще были репетиторы по русскому и математике, – сказала Садкова в интервью Okko .

