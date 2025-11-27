  • Спортс
Софья Акатьева: «Не думала, что поеду на этап в Омске, но решили, что форма позволяет. Для меня это был важный старт – выйти, попробовать себя»

Софья Акатьева: весь октябрь мучали травмы, поэтому не выступала на турнирах.

Фигуристка Софья Акатьева рассказала, что для нее было важно принять участие в этапе Гран-при России в Омске, так как она долго не могла соревноваться из-за травм.

– В Омске ты появилась немного, можно так сказать, неожиданно. Расскажи, почему по итогу приняли решение выступать?

– Весь октябрь меня периодически мучали какие-то травмы, из-за этого откладывался этап. Должны были быть этапы в Красноярске и Москве, но из-за постоянной замены коньков и какого-то лечения приходилось переносить и переносить.

Потом я вышла на лед, восстановила программы, хотя я в целом никуда не торопилась, не думала, что поеду на этап, не планировала. Но у меня довольно быстро восстановились прыжки, начала катать программу, и решили, что в целом форма позволяет.

Как оказалось, нужно было еще подготовиться. Но все равно для меня это был важный старт. Важно было выйти, попробовать себя, поэтому запланировали с тренерами буквально за неделю, решили, что я поеду.

– До чемпионата России меньше месяца. Ты уже понимаешь, на чем тебе стоит сконцентрироваться?

– Я вообще не могу говорить про чемпионат России, потому что меня пока нет в списках. Если меня и будут заявлять, то только по решению федерации. Но я знаю, над чем мне нужно работать.

Хотелось бы еще сейчас выступить на соревнованиях. У меня шоу сначала в Китае, попробую себя там. Потом, надеюсь, что съезжу на еще одно соревнование, и дальше будет чемпионат России. Дай бог, поеду, буду выступать, – сказала Акатьева в интервью Okko.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Okko Спорт
