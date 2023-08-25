«Попалось на глаза фото Михаила Таля, и мы подумали: точно пора ставить шахматную историю!» Хореограф Чистякова о короткой программе Угожаева

Теги сборная России Михаил Таль мужское катание Николай Морошкин Николай Угожаев кино Валерия Чистякова Фигурное катание

Хореограф рассказала о программе фигуриста Николая Угожаева на шахматную тему.

В новом сезоне короткая программа Угожаева поставлена на композицию Nemesis – Benjamin Clementine.

«Он потрясающий катальщик. Когда встал вопрос о новой программе, я решила воплотить идею, давно зревшую. Помните сериал «Ход королевы», наделавший много шума несколько лет назад? Ко мне пришла идея воплотить схожего персонажа на льду. Мы вот решили создать мужскую версию.

Попалось на глаза фото латвийского гроссмейстера Михаила Таля с его харизматичной жестикуляцией, и мы подумали: точно пора ставить шахматную историю!

У нас шахматист абстрактный. Коля передает на льду мысли спортсмена, его желание победить в партии, построение ходов в голове и даже уверенность в том, что он может сокрушить оппонента. Мы еще сейчас дорабатываем постановку, чтобы образ прочитывался максимально», – сказала хореограф Валерия Чистякова.

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10 комментариев

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Allairina
Необычно. Интересно будет посмотреть этот номер непосредственно уже в сезоне.
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Татьяна Вересова
Интересная задумка!
+3
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Кокич
За Таля болела мама Юрия Деточкина.
+2
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Natalia_777
Николай на контрольных прокатах поразил ! Хореография на высоте , интереснейшие постановки , артистизм - всё есть, а четверные лутц и флип ! я просто глаза вытаращила! Пересмотрела и КП и ПП уже по нескольку раз , удачи и ещё раз - удачи в сезоне!
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Елена Силкина
Ответ Natalia_777
Николай на контрольных прокатах поразил ! Хореография на высоте , интереснейшие постановки , артистизм - всё есть, а четверные лутц и флип ! я просто глаза вытаращила! Пересмотрела и КП и ПП уже по нескольку раз , удачи и ещё раз - удачи в сезоне!
Мне тоже он понравился больше всех из юниоров, интересный фигурист и сложные прыжки исполнил.
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Порядка.нет
Михаил Таль был советским гроссмейстером... с головы до пят
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Shurickello
Латвийского?? Ну-ну.. Советского! Пишите правильно..
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Βадим Μамонтов
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Ответ Дмитрий
Фигурное катание не спорт и тем более не имеет отношения к интеллекту, как шахматы.
Иди скажи это жуберу, который релугярно побеждал благодарю тому, что переставлял элементы уже по ходу программы, чтоб вписаться в правила)
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Natalia_777
Ответ Порядка.нет
Михаил Таль был советским гроссмейстером... с головы до пят
это всё википедия))) там придумали новую национальность - советско-латвийский )))
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