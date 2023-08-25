«Попалось на глаза фото Михаила Таля, и мы подумали: точно пора ставить шахматную историю!» Хореограф Чистякова о короткой программе Угожаева

Хореограф рассказала о программе фигуриста Николая Угожаева на шахматную тему.

В новом сезоне короткая программа Угожаева поставлена на композицию Nemesis – Benjamin Clementine.

«Он потрясающий катальщик. Когда встал вопрос о новой программе, я решила воплотить идею, давно зревшую. Помните сериал «Ход королевы», наделавший много шума несколько лет назад? Ко мне пришла идея воплотить схожего персонажа на льду. Мы вот решили создать мужскую версию.

Попалось на глаза фото латвийского гроссмейстера Михаила Таля с его харизматичной жестикуляцией, и мы подумали: точно пора ставить шахматную историю!

У нас шахматист абстрактный. Коля передает на льду мысли спортсмена, его желание победить в партии, построение ходов в голове и даже уверенность в том, что он может сокрушить оппонента. Мы еще сейчас дорабатываем постановку, чтобы образ прочитывался максимально», – сказала хореограф Валерия Чистякова.

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