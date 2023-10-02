«Хотим бороться за лучшие места. Своеобразие нашей пары в легкости и артистизме». Кадырова и Колесов о подготовке к сезону

Теги сборная России пары Валерий Колесов контрольные прокаты Ясмина Кадырова Фигурное катание

Фигуристы Ясмина Кадырова и Валерий Колесов назвали особенность своей пары.

В прошлом сезоне дуэт занял четвертое место на чемпионате России.

– Сегодня много говорят о мотивации, с каким настроем вы начинаете новый сезон?

Колесов: Настрой боевой. Мы уже скатались как пара, и теперь надо показывать нашу индивидуальность и красоту. Хотим бороться за лучшие места.

– В предыдущие сезоны вам не всегда хватало уверенности на соревнованиях, хотя на тренировках всё получалось хорошо.

Колесов: В большом спорте выигрывает тот, у кого крепче нервы. Физически ты можешь быть отлично готов, но из-за волнения не показать всего наработанного на соревнованиях. Думаю, стабильность приходит с опытом. Чем больше соревнований, тем больше уверенности. Над стрессоустойчивостью мы с Ясей работаем…

Кадырова: Усиленно. Лично я занимаюсь со спортивным психологом. Не хочу рассказывать об этом более подробно, но мне правда помогает.

Колесов: Я не хожу к психологу, я сам нашел для себя правильный настрой и мотивацию. Как я сказал, чтобы быть увереннее в себе, надо больше соревноваться. Другого пути нет. Это должно стать привычкой в хорошем смысле этого слова. Особенно в начале сезона надо чаще выступать, чтобы вспомнить стартовые ощущения. Тренировки и даже контрольные прокаты не заменят того, что дают соревнования. Правильный настрой перед выступлениями – это другое. Поэтому мы с Ясей хотели бы выступать чаще.

– Вы сказали, что в этом сезоне пришло время показать индивидуальность вашей пары. В чем она выражается?

Колесов: В легкости. В легкости катания, исполнения…

Кадырова: Я бы отметила наш артистизм. Мне кажется, мы отличаемся этим качеством. Мы с Валерой легко примеряем на себя предлагаемые образы и можем выразить, отыграть их на льду.

Колесов: Так что своеобразие нашей пары в легкости и артистизме.

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10 комментариев

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Дениса
Этой паре чтобы выигрывать техника на голову выше чем у других, про другие качества у них ничего сказать не могу, хорошие выбросы, подкруты, каскады
+3
0
+3
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Маргарита В Сафронова
Да, пара очень яркая, дерзкая.
+1
-1
0
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Мира Массарская
как по мне, как раз с индивидуальностью именно на льду у них пока не очень.
ещё в прошлом сезоне для себя отметила (опять же, по моему впечатлению), что Ясмина будто пытается быть похожей на Сашу Бойкову - по манере катания, осанке на льду и т.д.; если издали смотреть, то прям Саша на минималках. вот только зачем вторая Саша, если есть первая (тьфу-тьфу-тьфу)...
Валера, в целом, в плане энергетики пресноват.
но стройные, техничные - это да.
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galik55
3Р в арсенале есть, продолжайте усложняться, у ребят Доброскокова и Рослякова 3Ф и 3Л. КК замечательная пара, удачи
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0
0
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