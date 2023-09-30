Мозер о подозрениях Дюамель и Чжоу в отношении российских фигуристов: «Они не плохие ребята. У них какая‑то обида»

Нина Мозер отреагировала на подозрения Дюамель и Чжоу в отношении россиян.

В интервью американским блогерам канадка рассказала о подозрениях в отношении российских фигуристов: «Столбова и Климов после разминки шли в раздевалку с врачом Шветским. Я всегда находила это странным.

Знаю некоторых фигуристов, которые тренировались в России и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы».

– Прозвучали несколько обидных заявлений от иностранных фигуристов: , . Вам не обидно все это слышать?

– С одной соревновалась, мои спортсмены были соперниками, мы нервировали Дюамель, неудивительно, что она продолжает всех нас критиковать. Это ее характер, ее человеческие качества. Мы ничего не можем сделать с этим.

Я знаю, как готовить спортсмена безо всяких добавочных средств. У меня достаточно опыта, чтобы сделать из спортсмена чемпиона просто за счет работы.

Я знаю Винсента, я знаю многих, много лет у меня международной практики. Я знакома со всеми. Они не плохие ребята, у них какая‑то обида.

Сейчас такое время, что только ленивый не пытается нас «ущипнуть» и «укусить». Давайте будем выше, сильнее. Давайте доказывать свою правоту на ледовых площадках, показывая, какие у нас талантливые дети, – сказала тренер.

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