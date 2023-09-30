Мозер о подозрениях Дюамель и Чжоу в отношении российских фигуристов: «Они не плохие ребята. У них какая‑то обида»

Теги сборная России допинг Меган Дюамель пары Нина Мозер Винсент Чжоу Фигурное катание

Нина Мозер отреагировала на подозрения Дюамель и Чжоу в отношении россиян.

В интервью американским блогерам канадка рассказала о подозрениях в отношении российских фигуристов: «Столбова и Климов после разминки шли в раздевалку с врачом Шветским. Я всегда находила это странным.

Знаю некоторых фигуристов, которые тренировались в России и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы».

– Прозвучали несколько обидных заявлений от иностранных фигуристов: Меган Дюамель, Винсент Чжоу. Вам не обидно все это слышать?

– С одной соревновалась, мои спортсмены были соперниками, мы нервировали Дюамель, неудивительно, что она продолжает всех нас критиковать. Это ее характер, ее человеческие качества. Мы ничего не можем сделать с этим.

Я знаю, как готовить спортсмена безо всяких добавочных средств. У меня достаточно опыта, чтобы сделать из спортсмена чемпиона просто за счет работы.

Я знаю Винсента, я знаю многих, много лет у меня международной практики. Я знакома со всеми. Они не плохие ребята, у них какая‑то обида.

Сейчас такое время, что только ленивый не пытается нас «ущипнуть» и «укусить». Давайте будем выше, сильнее. Давайте доказывать свою правоту на ледовых площадках, показывая, какие у нас талантливые дети, – сказала тренер.

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

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11 комментариев

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Маргарита В Сафронова
А почему эти неплохие ребята нагло врут? Не надо их оправдывать, надо на них за клевету в суд подавать.
+9
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Anna Stefan
===Они не плохие ребята, у них какая‑то обида.===
Обида на то, что не удалось влёгкую присвоить чужое и готовые пытаться отжать его любыми способами, не гнушаясь самыми грязными и позорными. Отличные ребята, что сказать.
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Беглый*
Мозер в корне не права. Эти два персонажа отвратительные ребята. Невоспитанные, лживые и завистливые. Самое то для прогнившей западной аудитории
+8
-2
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Лакс
У всех одиночниц мира есть повод обижаться на наших, но они не ведут себя по-свински вообще и к юной девушке в частности.
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Юра Плисецкий
Ответ Shveddka
действительно. Почти два года с пустыми коробками. На что обижаться?
Пусть обижается на МОК и ИСУ. Это было их решение, не награждать.
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Грибная Фея
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хроническая русофобия, просто диагноз такой
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Тайга86
Призывать их в настоящее время к миру и дружбе абсурдно, тем более вникать на что там они и когда обиделись. Вой только будет усиливаться, обрастая все новыми персонажами, и чем ближе финал дела Ками, тем злее поведут себя "обличители" А вообще сейчас такая ситуация сложилась, что все, кто кого не любил, обиделся, расстроился, сходил к психологу на этой почве и не знает как жить дальше...могут видимо безнаказанно ляпать, и ляпать уверенно. Разбираться точно никто не будет. Не нужно по этому поводу негодовать, лучше посочувствовать обиженным и работать дальше.
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Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Беглый*
Мозер в корне не права. Эти два персонажа отвратительные ребята. Невоспитанные, лживые и завистливые. Самое то для прогнившей западной аудитории
она сама такая же
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ДИОНИС
Да-да, мы все поняли, что Дюамель и Чжоу - это, типа, "очень хорошие ребята". Их просто нужно понять и простить, да, Нина Михайловна? А, может, ещё и по головке их погладить!
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