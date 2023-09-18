Попова о прокатах: «Степанова и Букин – несомненные лидеры, программы им очень идут. Они органичны, берут за душу, в них есть интересные находки»

Попова назвала Степанову и Букина лидерами после контрольных прокатов.

16-17 сентября пятикратные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин представили свои программы. В прошлом сезоне они не выступали на соревнованиях.

«Степанова и Букин были объективно лучшими, невероятно классными в плане унисона, скольжения, линий, скатанности. Они несомненные лидеры, и программы им очень идут – они органичны, берут за душу, в них есть интересные находки, красивые костюмы. Все сложилось.

Что касается остальных дуэтов, то произвольные программы в плане постановок были интереснее, чем ритмический танец. Он в этом году меня не воодушевляет, хотя я очень люблю дух диско. Я увидела много лишних движений и мало тех, что отражали бы эпоху (в этом сезоне темой ритм-танцев выбрана музыка 80-х – Sports.ru).

Хотя по правилам все могли выбрать любой трек из любого направления – рэп, рок, что угодно. Но все брали то, что брали, хотя в 80-х есть где покопаться. Возможно, причина в обязательной серии самбы, которую органично «впихнуть» в рок, конечно, сложно», – сказала хореограф и тренер Бетина Попова.

Также попова отметила перспективы Ирины Хаврониной и Девида Нарижного, чей дуэт образовался в начале 2023 года.

«Когда Хавронина и Нарижный встали в дуэт, я догадывалась, что это будет хорошая пара. И на прокатах в этом убедилась – потенциально это очень сильный дуэт, запали в душу. Учитывая, сколько они катаются, это очень хороший результат», – сказала Попова.

«Потенциально интересной парой для меня будут Кагановская и Некрасов, хотя я рассчитывала в этом сезоне видеть Некрасова с Пасечник (ранее этот дуэт распался – Sports.ru). Но в целом? на кого я ставила, выглядели на прокатах ярче всех.

Очень понравились и Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, даже несмотря на то, что с середины программы восприятие немного смазалось. Но первая часть была очень крутая, в дерзком несвойственном для них стиле», – отметила Попова.

У Степановой и Букина – саундтрек к шоу «Пассажиры», у Худайбердиевой и Базина – I Will Always Love You: вся музыка к произвольным танцам

У Степановой и Букина – Don’t Worry и MC Hammer, у Морозов и Еременко – Queen, у Хаврониной и Нарижного – Майкл Джексон: вся музыка к ритм-танцам