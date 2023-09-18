Попова о прокатах: «Степанова и Букин – несомненные лидеры, программы им очень идут. Они органичны, берут за душу, в них есть интересные находки»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Бетина Попова Максим Некрасов контрольные прокаты Девид Нарижный Ирина Хавронина Елизавета Пасечник Софья Леонтьева Даниил Горелкин Фигурное катание

Попова назвала Степанову и Букина лидерами после контрольных прокатов.

16-17 сентября пятикратные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин представили свои программы. В прошлом сезоне они не выступали на соревнованиях.

«Степанова и Букин были объективно лучшими, невероятно классными в плане унисона, скольжения, линий, скатанности. Они несомненные лидеры, и программы им очень идут – они органичны, берут за душу, в них есть интересные находки, красивые костюмы. Все сложилось.

Что касается остальных дуэтов, то произвольные программы в плане постановок были интереснее, чем ритмический танец. Он в этом году меня не воодушевляет, хотя я очень люблю дух диско. Я увидела много лишних движений и мало тех, что отражали бы эпоху (в этом сезоне темой ритм-танцев выбрана музыка 80-х – Sports.ru).

Хотя по правилам все могли выбрать любой трек из любого направления – рэп, рок, что угодно. Но все брали то, что брали, хотя в 80-х есть где покопаться. Возможно, причина в обязательной серии самбы, которую органично «впихнуть» в рок, конечно, сложно», – сказала хореограф и тренер Бетина Попова.

 Также попова отметила перспективы Ирины Хаврониной и Девида Нарижного, чей дуэт образовался в начале 2023 года.

«Когда Хавронина и Нарижный встали в дуэт, я догадывалась, что это будет хорошая пара. И на прокатах в этом убедилась – потенциально это очень сильный дуэт, запали в душу. Учитывая, сколько они катаются, это очень хороший результат», – сказала Попова.

«Потенциально интересной парой для меня будут Кагановская и Некрасов, хотя я рассчитывала в этом сезоне видеть Некрасова с Пасечник (ранее этот дуэт распался – Sports.ru). Но в целом? на кого я ставила, выглядели на прокатах ярче всех.

Очень понравились и Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, даже несмотря на то, что с середины программы восприятие немного смазалось. Но первая часть была очень крутая, в дерзком несвойственном для них стиле», – отметила Попова.

У Степановой и Букина – саундтрек к шоу «Пассажиры», у Худайбердиевой и Базина – I Will Always Love You: вся музыка к произвольным танцам

У Степановой и Букина – Don’t Worry и MC Hammer, у Морозов и Еременко – Queen, у Хаврониной и Нарижного – Майкл Джексон: вся музыка к ритм-танцам

5 комментариев

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Адриана
Мне тоже очень понравились СБ, Саша ну просто нереально красива! ХН тоже приятно удивили.
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Nensy22
Очень понравились СБ. Очень. Совсем другая Саша. Не просто красивая картинка, которую носит/толкает Ваня и которой мешают коньки . Теперь она скользит, катит, презентует программу. Как это сделал Жулин? Как и с Викой. Что он с ними делает? Почему Свинин/Жук за столько лет не смогли ее раскатать?

И да, очень понравились ХН. Если в паре с Дарио я смотрела всегда на Дарио, Ира как будто за ним не успевала. То сейчас она вышла на первый план и Дэвид( что удивительно) очень красиво презентует именно её в паре.
+3
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Kareglazaya
Также попова отметила перспективы Ирины Хаврониной и Девида Нарижного, чей дуэт образовался в начале 2023 года

Автор, слово "Попова" пишется с заглавной буквы. За что вы так с Бетиной?)
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