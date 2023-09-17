Ирина Хавронина: «Все эти месяцы была достаточно напряженная атмосфера. Хотелось хорошо показать себя публике, чтобы приняли»
Ирина Хавронина рассказала о новом произвольном танце их дуэта с Девидом Нарижным.
«Эмоциональная реакция в конце программы? Я доехала до конца произволки, ха-ха! Ну, просто достаточно эмоционально было, и так как мы новая пара, тяжело всегда скатываться. Пытаемся прочувствовать друг друга, скатываемся.
Достаточно напряженная атмосфера была все эти месяцы, и хотелось хорошо показать себя публике, чтобы приняли. И из-за этого было так эмоционально, потому что выложились на все сто.
Не было опасений брать музыку Obscura – Power-Haus из-за сравнений с прошлогодней произвольной программой Валиевой? Если честно, когда тренеры предложили эту музыку, только я вспомнила, что под нее каталась Камила Валиева.
Девид не вспомнил, тренеры не вспомнили, и я уже такая: «Ребята, вы точно думаете, что нужно брать?» Но в целом Камила очень красиво катается, и это неплохое сравнение для нас.
Нам очень нравится музыка, и не было опасений, брать ее или не брать», – сказала Хавронина.
У Степановой и Букина – саундтрек к шоу «Пассажиры», у Худайбердиевой и Базина – I Will Always Love You: вся музыка к произвольным танцам
12 комментариев