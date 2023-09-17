Ирина Хавронина: «Все эти месяцы была достаточно напряженная атмосфера. Хотелось хорошо показать себя публике, чтобы приняли»

Теги сборная России танцы на льду Девид Нарижный Камила Валиева Ирина Хавронина Фигурное катание

Ирина Хавронина рассказала о новом произвольном танце их дуэта с Девидом Нарижным.

«Эмоциональная реакция в конце программы? Я доехала до конца произволки, ха-ха! Ну, просто достаточно эмоционально было, и так как мы новая пара, тяжело всегда скатываться. Пытаемся прочувствовать друг друга, скатываемся.

Достаточно напряженная атмосфера была все эти месяцы, и хотелось хорошо показать себя публике, чтобы приняли. И из-за этого было так эмоционально, потому что выложились на все сто.

Не было опасений брать музыку Obscura – Power-Haus из-за сравнений с прошлогодней произвольной программой Валиевой? Если честно, когда тренеры предложили эту музыку, только я вспомнила, что под нее каталась Камила Валиева.

Девид не вспомнил, тренеры не вспомнили, и я уже такая: «Ребята, вы точно думаете, что нужно брать?» Но в целом Камила очень красиво катается, и это неплохое сравнение для нас.

Нам очень нравится музыка, и не было опасений, брать ее или не брать», – сказала Хавронина

У Степановой и Букина – саундтрек к шоу «Пассажиры», у Худайбердиевой и Базина – I Will Always Love You: вся музыка к произвольным танцам

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12 комментариев

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tanya_1111
"хотелось хорошо показать себя публике" - вот уж что что а показать действительно получилось, шикарная пара у нас появилась, лишь бы федерация теперь на задворки не выставляла как это было с Чиризано.
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ccc6srcv2n
Ну они, конечно, хлебнули хейта, какие только гадости не писали про них, одни из самых отвратительных , что Ирина думала «только одним местом, а не головой». Ну в общем, зато была мотивация показать, что у новой пары есть потенциал.
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MargaVi
Восхитительная пара получилась!!! Я засмотрелась ваши программы. Это невероятно красиво, чувственно, зрелищно и на такой обалденной скорости!!! Талант не иначе!!!! Лучшая на сегодняшний день пара (из представленных сегодня на кп)!!! Катание ХН - наслаждение!
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Anneta28
Я тоже не вспомнила.))
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Инна Плотникова
Очень понравились. Я опасалась, как оно у них пойдёт. На каком-то шоу поначалу казалось, что не очень. Мне в обеих программах показались замечательными. Ира такая дива, её и правда стало будто лучше видно в паре. Она так легко идёт в поддержки, может получиться очень интересно
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lusha718
Ну,что.. Самохин с Боровиковой +Ко сильно вложились в своих новых "детей". Оправдайте надежды, ребятки. А они уже есть, и не только у ТШ . Пусть спорт.карьера ХН будет долгой и яркой.
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Наталья Хваталина
Красивая пара, просто восторг, удачи вам, ребята!
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Е...С
Ира, у вас с Дэвидом получилось себя показать на все 100%. Удачного сезона и справедливого судейства!
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Док Аксель
Пара себя показала достойно и были очень интересны в своих прокатах. Тренируйтесь и выступайте вместе, на вас приятно смотреть. Удачи !
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Наталья Ночка
Дебют у ребят получился прекрасным! Очень хорошее впечатление от пары, программы хорошие, уже достаточно хорошо скатаны и смотрятся на льду красиво и интересно! Еще много работы, но пара получилась достойная! Впереди много времени, есть большой шанс стать топовой парой!
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oldparakhod
+ один болельщик, в моём лице , у вас точно появился.
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