Ирина Хавронина: «Все эти месяцы была достаточно напряженная атмосфера. Хотелось хорошо показать себя публике, чтобы приняли»

Ирина Хавронина рассказала о новом произвольном танце их дуэта с Девидом Нарижным.

«Эмоциональная реакция в конце программы? Я доехала до конца произволки, ха-ха! Ну, просто достаточно эмоционально было, и так как мы новая пара, тяжело всегда скатываться. Пытаемся прочувствовать друг друга, скатываемся.

Достаточно напряженная атмосфера была все эти месяцы, и хотелось хорошо показать себя публике, чтобы приняли. И из-за этого было так эмоционально, потому что выложились на все сто.

Не было опасений брать музыку Obscura – Power-Haus из-за сравнений с прошлогодней произвольной программой Валиевой? Если честно, когда тренеры предложили эту музыку, только я вспомнила, что под нее каталась .

не вспомнил, тренеры не вспомнили, и я уже такая: «Ребята, вы точно думаете, что нужно брать?» Но в целом Камила очень красиво катается, и это неплохое сравнение для нас.

Нам очень нравится музыка, и не было опасений, брать ее или не брать», – сказала .

У Степановой и Букина – саундтрек к шоу «Пассажиры», у Худайбердиевой и Базина – I Will Always Love You: вся музыка к произвольным танцам