Евгения Медведева: «У меня сейчас молодой человек, который на руках меня носит. Это так классно»

Теги сборная России светская хроника пары женское катание Евгения Медведева Дмитрий Чигирев Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о своем парне.

Двукратная чемпионка мира встречается с фигуристом-парником Дмитрием Чигиревым.

«Мне кажется, что девчонки моего возраста ищут чего-то высокого. Ну, нормальные девочки, я себя считаю нормальной, потому что я одна из тех, которая повелась на это возвышенное чувство.

У меня сейчас молодой человек, который на руках меня носит, и мне так хорошо, ты себе не представляешь (Медведева брала интервью у Ивана Абрамова – Sports.ru)... В прямом смысле, это так классно, когда тебя берут на ручки и несут куда-то.

Так получилось, что в раннем возрасте я оказалась в спортивной среде, где у нас ребята такие: «Гоу встречаться и сразу же трахаться!» Потом случайным образом абсолютно попала в шоу-бизнес, где ребята: «Я самый лучший, ты должна меня добиваться!» Ты просто сидишь и думаешь: «Господи...»

И тут появляется мой молодой человек, который: «Я тебя так люблю, ты такая красивая, такая прекрасная, я хочу быть рядом с тобой в трудные моменты». И я такая: «Ага, давай...» И все хорошо, полгода жили и живем, ища подвох, уже перестали искать, потому что, наверное, все-таки так бывает», – сказала Медведева.

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94 комментария

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Лиана
Личное должно остаться личным, говорила одна девочка когда не было парня, теперь забыла от этом
+72
-18
+54
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Alina66
Уже полгода 🤣🙈
Дорогая, все подвохи ещё впереди
+58
-11
+47
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Iomov
Лучше помолчать... 🤭
+40
-15
+25
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AlexFed
Женечка опять в своих показаниях запуталась, то личное-непубличное, то понесло всем сообщать как и в каких позах её таскает мч. Очень ценная инфа, держите в курсе.
+41
-17
+24
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Слончик
Вот представьте такую дичь сказала бы Загитова. Щас бы тут весь бангладеш был. Но Жэке можно. Человек ведь без образования в конце концов. Что с него взять.
+31
-8
+23
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Ева Винер
да... если бы Загитова где-то употребила слово трахаться, то тут бы уже 500+ комментов, что она снова пробила дно и тд и тп
+30
-8
+22
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Ольга Ив
Ответ Слончик
Вот представьте такую дичь сказала бы Загитова. Щас бы тут весь бангладеш был. Но Жэке можно. Человек ведь без образования в конце концов. Что с него взять.
И в заголовок бы вынесли совсем другие слова 😊
+21
-4
+17
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Елена Спирина
Женя, пусть у тебя в личной жизни все будет хорошо
+20
-5
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AllaS
Она же говорила , что личное это личное и никогда о нем не расскажет.А тут такие подробности , ни один фигурист (ка) такого не позволяли себе. Значит впервые осчастливили ее отношениями и просто жаждет поделится , но не умеет и только со смаком и сленгом и даже о себе.
+30
-16
+14
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Нурсултан Хамзаев
а эта инфа кому та интересно?
+18
-5
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Vendetta4111323
Ответ AllaS
Она же говорила , что личное это личное и никогда о нем не расскажет.А тут такие подробности , ни один фигурист (ка) такого не позволяли себе. Значит впервые осчастливили ее отношениями и просто жаждет поделится , но не умеет и только со смаком и сленгом и даже о себе.
Ч.т.д, просто рассказывать было не о чем)
+17
-5
+12
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Mary
Рада за Женю если она нашла своего человека, с которым ей хорошо, комфортно, она счастлива
+13
-3
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Alina66
Ответ Tytti
Ой доброта от вас(, прям через край
Совсем нет, просто улыбнула эта наивность. Ничего плохого ей не желаю, хоть и совершенно равнодушна к ней.
+12
-3
+9
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Tytti
Рада за Женю! Красивая пара!
+12
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Алексей Токарев
А кто это у них там в "спортивной среде" такой целеустремлённый? Морис что ли?
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Эразм
Божечки, какие же спортсмены у нас скудоумные...у меня когда-то было веселое студенчество. общага. пьянки девочки...большая часть студентов из села. но даже они такую чушь не несли, у неё "базар" как у недоразвитой, впрочем это участь 95% спортсменов. но фигурка слишком много болтает, поэтому она так сказать в топе "дна".
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Егор Руднев
Девушка Димы Вероника передает Женьки привет) надеюсь Женя в курсе, с кем обедает ее молодой человек пока она зарабатывает деньги чтобы его содержать
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Аленка_76
Очень рада за Женю!Счастья ей!
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Тайга86
Хочется, чтобы Женя была счастливой в личной жизни, чтобы была с кем-то на одной волне, радовалась вместе близким человеком каждому дню. Не важно кем он будет, но пусть будет именно так.
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Сашуля П
Очень рада за Женю, даже сильной и независимой девушке нужно простое женское счастье)
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Лия Романова
счастья ребятам)
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Tytti
Прекрасно когда общие ценности и взаимопонимание в паре, это самое главное. Счастья Жене и Диме!
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Kareglazaya
Ну и зачем это всё вываливать, да ещё и в таких выражениях?
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AlexFed
Ответ Светлана М
А жизнь, знаете такова. Все течет, все меняется. Меняются люди, убеждения, обстоятельства. И только ваши обвинения остаются неизменными
Конечно меняется, когда нечем похвастаться - делает вид, что она вся такая закрытая, стоило кому то появиться - начала напоказ вываливать. Получается неизменным остается тут только её лицемерие.
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Хана Спектор
Очень рада за Женю,пусть всегда будет счастлива.
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