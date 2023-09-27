Евгения Медведева: «У меня сейчас молодой человек, который на руках меня носит. Это так классно»

Евгения Медведева рассказала о своем парне.

Двукратная чемпионка мира встречается с фигуристом-парником Дмитрием Чигиревым.

«Мне кажется, что девчонки моего возраста ищут чего-то высокого. Ну, нормальные девочки, я себя считаю нормальной, потому что я одна из тех, которая повелась на это возвышенное чувство.

У меня сейчас молодой человек, который на руках меня носит, и мне так хорошо, ты себе не представляешь (Медведева брала интервью у Ивана Абрамова – Sports.ru)... В прямом смысле, это так классно, когда тебя берут на ручки и несут куда-то.

Так получилось, что в раннем возрасте я оказалась в спортивной среде, где у нас ребята такие: «Гоу встречаться и сразу же трахаться!» Потом случайным образом абсолютно попала в шоу-бизнес, где ребята: «Я самый лучший, ты должна меня добиваться!» Ты просто сидишь и думаешь: «Господи...»

И тут появляется мой молодой человек, который: «Я тебя так люблю, ты такая красивая, такая прекрасная, я хочу быть рядом с тобой в трудные моменты». И я такая: «Ага, давай...» И все хорошо, полгода жили и живем, ища подвох, уже перестали искать, потому что, наверное, все-таки так бывает», – сказала .