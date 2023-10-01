Авербух о шоу в Сочи: «Спасибо Роме Костомарову за каждый выход на лед, дающий силу и веру в любовь»
Илья Авербух подвел итоги тура своего ледового шоу в Сочи.
«Вчера завершились наши гастроли с ледовым представлением «Письма любви»
Низкий поклон всем участникам!
Спасибо Роме за каждый выход на лед, дающий силу и веру в любовь, веру в то, что все невозможное возможно!
Большое спасибо всем тем, кто создавал это шоу и работал за кулисами.
Благодарю зрителей, которые на протяжении всех выступлений, отдавали свое тепло и любовь! Берегите друг друга. Будьте с нами! Счастья всем и любви. Пусть письма любви летят над вами!» – написал Авербух.
Роман Костомаров вернулся на лед в шоу – это пронзительный номер с женой💪
Роман молодчина. И шоу было отличное