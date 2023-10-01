Авербух о шоу в Сочи: «Спасибо Роме Костомарову за каждый выход на лед, дающий силу и веру в любовь»

Илья Авербух подвел итоги тура своего ледового шоу в Сочи.

«Вчера завершились наши гастроли с ледовым представлением «Письма любви»

Низкий поклон всем участникам!

Спасибо Роме за каждый выход на лед, дающий силу и веру в любовь, веру в то, что все невозможное возможно!

Большое спасибо всем тем, кто создавал это шоу и работал за кулисами.

Благодарю зрителей, которые на протяжении всех выступлений, отдавали свое тепло и любовь! Берегите друг друга. Будьте с нами! Счастья всем и любви. Пусть письма любви летят над вами!» – написал .

Роман Костомаров вернулся на лед в шоу – это пронзительный номер с женой💪