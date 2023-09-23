Костомаров примет участие в шоу по случаю юбилея Авербуха в декабре

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в декабре примет участие в шоу хореографа и продюсера Ильи Авербуха.

«Готовится большое гала-шоу. В декабре у меня юбилей – 50 лет. Это будет большое шоу, которым, я думаю, мы сможем тоже и удивить, и поностальгировать. По площадке пока договариваемся, думаю, что увижу там всех, с кем работал за это время.

Рома Костомаров, безусловно, будет вместе со мной. Я думаю, будут все те, кто и сейчас со мной. Думаю, что будут все, и за три часа [по продолжительности программы] мы уйдем точно. Это будет событийно, планируем несколько вечеров», – рассказал Авербух.

Кроме Костомарова в шоу поучаствуют Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Оксана Домнина, Максим Шабалин.

Авербух также анонсировал новую новогоднюю программу.

«Пока не могу раскрывать, но в разработке большой новый сценарий», – заявил он.

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