Костомаров примет участие в шоу по случаю юбилея Авербуха в декабре

Теги Роман Костомаров Илья Авербух ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в декабре примет участие в шоу хореографа и продюсера Ильи Авербуха.

«Готовится большое гала-шоу. В декабре у меня юбилей – 50 лет. Это будет большое шоу, которым, я думаю, мы сможем тоже и удивить, и поностальгировать. По площадке пока договариваемся, думаю, что увижу там всех, с кем работал за это время.

Рома Костомаров, безусловно, будет вместе со мной. Я думаю, будут все те, кто и сейчас со мной. Думаю, что будут все, и за три часа [по продолжительности программы] мы уйдем точно. Это будет событийно, планируем несколько вечеров», – рассказал Авербух.

Кроме Костомарова в шоу поучаствуют Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Оксана Домнина, Максим Шабалин.

Авербух также анонсировал новую новогоднюю программу.

«Пока не могу раскрывать, но в разработке большой новый сценарий», – заявил он.

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10 комментариев

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Аленка_76
Очень здорово!
Жду!
Интересно . Новогодняя программа какая будет)
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Светлана М
Роман был и остаётся в команде Ильи. Здоровья ему!
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Allairina
Хорошая новость! Хочу и на юбилейное шоу придти, и на Новогоднюю сказку! Очень интересно, какая будет?
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Mary
Очень здорово, жду.
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Лия Романова
Отличные новости! ждём и юбилейное шоу и новогоднюю программу👍🏻
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Светлана М
Кармен, юбилейное гала шоу, ещё и новая новогодняя программа! Сколько всего интересного нас ждёт!
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Лия Романова
респектище Роману за волю и силу духа. Приятно видеть его выходящим на лёд
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