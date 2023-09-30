Илья Авербух: «Наш летний ледовый сезон в Сочи завершился. Всего за девять лет шоу посетили около 1,5 млн человек»
Около 1,5 млн человек посетили ледовое шоу Ильи Авербуха в Сочи за девять лет.
Об этом рассказал сам хореограф и продюсер.
«Наш летний ледовый сезон в Сочи завершился. Всего за девять лет шоу посетило около полутора миллиона человек.
В этом году гала-шоу «Письма любви» посмотрели 50 тысяч зрителей. Мы очень счастливы, что зрители тепло приняли нашу программу, за что мы им безгранично благодарны!
Гастроли прошли ярко и душевно», – сказал Авербух.
Теперь ждем Кармен!
Ждём следующий спектакль Кармен !
хочу отметить, что лучшие человеческие
качества - доброта, преданность,
патриотизм и конечно любовь они несут
своим зрителям! Ну а встреча с любимой
фигуристкой ещё и сделала меня счастливой!