Илья Авербух: «Наш летний ледовый сезон в Сочи завершился. Всего за девять лет шоу посетили около 1,5 млн человек»

Теги Илья Авербух ТАСС ледовые шоу Фигурное катание

Около 1,5 млн человек посетили ледовое шоу Ильи Авербуха в Сочи за девять лет.

Об этом рассказал сам хореограф и продюсер. 

«Наш летний ледовый сезон в Сочи завершился. Всего за девять лет шоу посетило около полутора миллиона человек.

В этом году гала-шоу «Письма любви» посмотрели 50 тысяч зрителей. Мы очень счастливы, что зрители тепло приняли нашу программу, за что мы им безгранично благодарны!

Гастроли прошли ярко и душевно», – сказал Авербух

16 комментариев

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Светлана М
Очень яркое, трогательное шоу! Линия любви прослеживается во всех номерах участников. Живой вокал, стихи, номера участников связаны воедино. Есть и лирика и веселые трюковые выступления. Спасибо Илье за шоу!
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Mary
Интересное, яркое, трогательное шоу, номера пробивали до мурашек. Нравятся шоу и спектакли Ильи, удачи ему и творческих успехов. С нетерпением жду Кармен
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Настя Волкова
Чудесное шоу,пусть и дальше нас радуют 💗
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Tacciana
Спасибо за прекрасные Письма любви, ждём Кармен!
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Елена Спирина
У Ильи всегда тематические шоу. В этом году были очень трогательные общие номера и запоминающиеся номера фигуристов. Спасибо за теплоту и любовь к зрителю
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Аленка_76
Спасибо за прекрасное шоу!
Теперь ждем Кармен!
+6
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Lina Dzhanibek
Душевное шоу! Молодцы! Впереди Кармен!
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Светлана М
Хорошо, что есть ледовые шоу в Сочи. И фигуристам удается совместить в выходные отдых у моря с работой. И отдыхающим есть что посмотреть. Это же Авербух начал, если не ошибаюсь.
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Mari Gams
Прекрасное шоу , радостно видеть наших прославленных фигуристов на льду , наслаждаться их мастерством !
Ждём следующий спектакль Кармен !
+5
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Люся Т
К счастью я была на шоу Ильи и
хочу отметить, что лучшие человеческие
качества - доброта, преданность,
патриотизм и конечно любовь они несут
своим зрителям! Ну а встреча с любимой
фигуристкой ещё и сделала меня счастливой!
+5
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Светлана М
Ответ Lina Dzhanibek
Душевное шоу! Молодцы! Впереди Кармен!
Вот, душевное, это самая точная характеристика этого шоу.
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Olga Krayz
Замечательное шоу, пусть радует зрителей ещё много лет.
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natalado
Меня особенно тронуло, что к зрителям выходил Роман. И Оксана
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Светлана М
Ответ Аленка_76
Спасибо за прекрасное шоу! Теперь ждем Кармен!
Да, очень ждём Кармен!
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Lina Dzhanibek
Ответ Светлана М
Вот, душевное, это самая точная характеристика этого шоу.
Да, Илья собрал отличную команду. Все выступают с душой и отдачей
+2
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Rina
Одно шоу заканчивается, другое скоро начинается! Впереди Кармен! Успехов!
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