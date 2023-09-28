Мемориал Непелы. Хэ Ин Ли, Ю Ен, Куракова, Скизас, Гутманн выйдут на лед с короткими программами

Теги результаты сборная Канады сборная Швейцарии сборная Южной Кореи сборная Италии сборная Украины женское катание Мемориал Ондрея Непелы сборная Литвы Александра Головкина сборная Словакии сборная Польши Анастасия Гожва Ю Ен Хэ Ин Ли Лара Наки Гутманн Маделин Скизас Ким Чхэ Ен Юлия Саутер сборная Румынии Фигурное катание

29 сентября фигуристки представят короткие программы на мемориале Ондрея Непелы.

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Женщины

Короткая программа

Начало – 15.00 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Лара Наки Гутманн (Италия)

2. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

3. Софья Степченко (Латвия)

4. Анастасия Гожва (Украина)

Вторая разминка

8. Сара Франци (Швейцария)

9. Александра Головкина (Литва)

Третья разминка

13. Ю Ен (Южная Корея)

14. Юлия Саутер (Румыния)

15. Маделин Скизас (Канада)

16. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

17. Ванеса Селмекова (Словакия)

18. Екатерина Куракова (Польша)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий