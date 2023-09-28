Мемориал Непелы. Хэ Ин Ли, Ю Ен, Куракова, Скизас, Гутманн выйдут на лед с короткими программами
29 сентября фигуристки представят короткие программы на мемориале Ондрея Непелы.
Мемориал Ондрея Непелы
Братислава, Словакия
Женщины
Короткая программа
Начало – 15.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Лара Наки Гутманн (Италия)
2. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
3. Софья Степченко (Латвия)
4. Анастасия Гожва (Украина)
Вторая разминка
8. Сара Франци (Швейцария)
9. Александра Головкина (Литва)
Третья разминка
13. Ю Ен (Южная Корея)
14. Юлия Саутер (Румыния)
15. Маделин Скизас (Канада)
16. Хэ Ин Ли (Южная Корея)
17. Ванеса Селмекова (Словакия)
18. Екатерина Куракова (Польша)
Комментарии