Бронзовый призер ЧМ по фигурному катанию Елена Радионова стала ведущей CSKA TV.

«Известная фигуристка, а с недавних пор еще и супруга Кости Кучаева, Лена Радионова теперь будет ездить с нашими игроками на тренировки, чтобы показать вам, какие они на самом деле в жизни!

Героем пилотного выпуска стал Игорь Дивеев. За время в пути до Ватутинок вы узнаете Игоря с новой стороны, насладитесь его пением и посмеетесь с пранка Дивея над Забой!» – сообщает пресс-служба футбольного клуба ЦСКА.

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