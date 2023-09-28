Елена Радионова стала ведущей CSKA TV

Теги ЦСКА премьер-лига Россия сборная России женское катание Елена Радионова Фигурное катание

Бронзовый призер ЧМ по фигурному катанию Елена Радионова стала ведущей CSKA TV.

«Известная фигуристка, а с недавних пор еще и супруга Кости Кучаева, Лена Радионова теперь будет ездить с нашими игроками на тренировки, чтобы показать вам, какие они на самом деле в жизни!

Героем пилотного выпуска стал Игорь Дивеев. За время в пути до Ватутинок вы узнаете Игоря с новой стороны, насладитесь его пением и посмеетесь с пранка Дивея над Забой!» – сообщает пресс-служба футбольного клуба ЦСКА. 

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25 комментариев

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Anneta28
Удачно Кучаев жену пристроил ))
+14
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ретроградный меркурий
Посмотрел немного - тихий ужас. Радионова в образе глупой блондинки, Дивеев в образе тупого футболера. Вопросы вообще ни о чем. Это жутко неинтересно и даже не смешно. Не знаю, кто такое будет смотреть. Болельщики ЦСКА хотят узнать что-то интересное о футболистах, а тут ноль. Просто ноль, тупизна и пустота в кубе.
+13
-3
+10
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<<Amstel Trigun>>
Ответ ретроградный меркурий
Посмотрел немного - тихий ужас. Радионова в образе глупой блондинки, Дивеев в образе тупого футболера. Вопросы вообще ни о чем. Это жутко неинтересно и даже не смешно. Не знаю, кто такое будет смотреть. Болельщики ЦСКА хотят узнать что-то интересное о футболистах, а тут ноль. Просто ноль, тупизна и пустота в кубе.
Есть подозрение что это не образ)))
+6
0
+6
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Severfan
кумовство. не приветствуем.
+5
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Честный контроль
Прекрасная новость! Надеюсь у Лены получится!
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-4
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<<Amstel Trigun>>
Ответ Shuller18
Она тесно общается со многими из команды, её взяли на конкретную роль, что тут плохого? Должны были кастинг устроить и взять кого-то с улицы? Или сам хотел?
Да, а с некоторыми куда теснее))) Я и интервью с Леной смотрел, да и в целом достаточно видео с ней видел. Конкретно в этом видео она смотрится очень неестественно и наиграно. Кого то с улицы брать ненужно, а вот ведущий хорошо смотрящийся в таком формате и умеющий на лету складывать слова в предложения, не помешал бы. А Елена - спортсмен, а не ведущий. Другое дело если бы это был просто её блог
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Товарищ Майор.
лучше в ЦСКА, чем у рудковских
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Оригинальный Ник
Как хорошо, что в Москве столько футбольных клубов. Пиара хватит на каждого представителя самого популярного вида спорта
+4
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Juulia
А как же хореография? Или поставить маленькой девочке Роксэн,это ее предел 🤦‍♀️
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<<Amstel Trigun>>
Ответ Кирилл Эсаулов
Ну медиа у ЦСКА с приходом Брейдо и уходом одной "Наташи" стали на порядок лучше и стали реагировать на критику и неудачные проекты. Так что посмотрим, нужен опыт.
Брать на роль ведущего, человека хотя бы минимально для этого подготовленного, казалось бы, что может быть проще?)))
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Balt
Ловкая девчонка. К 24 годам уже обеспеченного футболиста захомутала. Ещё и на клубном ТВ подрабатывать будет. ) Подруги-доброжелательницы наверное обожают её и не завидуют. )
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Nik Yeremich
Ответ Severfan
кумовство. не приветствуем.
ЦСКА - это большая семья, так что для них нормально
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Кирилл Эсаулов
Ответ ретроградный меркурий
Посмотрел немного - тихий ужас. Радионова в образе глупой блондинки, Дивеев в образе тупого футболера. Вопросы вообще ни о чем. Это жутко неинтересно и даже не смешно. Не знаю, кто такое будет смотреть. Болельщики ЦСКА хотят узнать что-то интересное о футболистах, а тут ноль. Просто ноль, тупизна и пустота в кубе.
Ну медиа у ЦСКА с приходом Брейдо и уходом одной "Наташи" стали на порядок лучше и стали реагировать на критику и неудачные проекты. Так что посмотрим, нужен опыт.
+2
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ss_podonok
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Ракелль
Прям вторая Кирилличева в будущем
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qiqe
скучаю по заднице кирилличевой в леопардовых лосинах
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Nacho13
CSKA TV?! ))))🤣🤣🤣 Странно выглядит на латинице, если честно.
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Shuller18
Ответ <<Amstel Trigun>>
Уххх ты, наверное Елена грамотная, умная, начитанная, образованная девушка ....... или просто блат.
Она тесно общается со многими из команды, её взяли на конкретную роль, что тут плохого? Должны были кастинг устроить и взять кого-то с улицы? Или сам хотел?
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Ракелль
Так Ленка же у Плюща была?
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Astin
Ответ ретроградный меркурий
Посмотрел немного - тихий ужас. Радионова в образе глупой блондинки, Дивеев в образе тупого футболера. Вопросы вообще ни о чем. Это жутко неинтересно и даже не смешно. Не знаю, кто такое будет смотреть. Болельщики ЦСКА хотят узнать что-то интересное о футболистах, а тут ноль. Просто ноль, тупизна и пустота в кубе.
Дивеев никогда не был умным. Тот же Кучаев всегда был себе на уме и грамотно старался молчать на неудобные вопросы, а вот Дивеев.. всегда нес что на уме, а там.. увы..
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Алексей Ильин
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Молодцы! «Держим хвост пистолетом»
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