Радионова о контрольных прокатах: «Уровень прыжкового контента был слабее, чем год или два года назад. Надеюсь, это связано исключительно со стартом сезона»

Теги сборная России женское катание Елена Радионова контрольные прокаты Фигурное катание

Елена Радионова надеется, что одиночницы покажут ультра-си на стартах в сезоне.

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 оценила, как прошли контрольные прокаты российских фигуристок в этом году. 

«Уровень прыжкового контента был слабее, чем год или два года назад. Но я уже на контрольных прокатах юниоров говорила, что наши юниорки сейчас сильнее взрослых.

Я буду надеяться, что это связано исключительно со стартом сезона. Все-таки наши одиночницы обладают многими ультра-си, и когда уже начнутся соревнования, надеюсь, они все покажут», – сказала Радионова.

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6 комментариев

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Лека-Лека
А в прошлые годы старта сезона не было? Но по пять дупелей никто никогда не прыгал. И по 6 тоже.
Думаю, уровень подготовки связан с отсутствием международных стартов.
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Alina Kernes
Я вот помню как-то - в начале сезона - Саша Трусова прыгнула 5 квадов в ПП. Вот это было да. Всё ликовали, Дудаков целовал чехлы...
+3
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alexnew
Уровень технической подготовки одиночниц значительно просел.
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Лиана
Хорошие КП ничего не значит, плохие тоже, главное на главные старты подготовится, а их будет два чр, и какая то спартакиада вместо фгп
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alexnew
Ответ Лека-Лека
А в прошлые годы старта сезона не было? Но по пять дупелей никто никогда не прыгал. И по 6 тоже. Думаю, уровень подготовки связан с отсутствием международных стартов.
Ну, депели связаны все же с травмой. Бывало и вовсе без прыжков катала Туктамышева после своего победного сезона как раз, правда тогда так серьезно к открытым прокатам не относились.
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alexnew
Ответ Alina Kernes
Я вот помню как-то - в начале сезона - Саша Трусова прыгнула 5 квадов в ПП. Вот это было да. Всё ликовали, Дудаков целовал чехлы...
2 года назад всего лишь. Щербакова тогда была без квадов, но всюду в произвольной вместо сольных прыжков делала каскады 3+3, сейчас у нас Муравьева без единого ультра-си, с сорванным каскадом 3+3 (второй прыжок не засчитывается) и упаденным тройным флипом. И это уже не кажется полнейшим провалом.
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