Радионова о контрольных прокатах: «Уровень прыжкового контента был слабее, чем год или два года назад. Надеюсь, это связано исключительно со стартом сезона»

Елена Радионова надеется, что одиночницы покажут ультра-си на стартах в сезоне.

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 оценила, как прошли контрольные прокаты российских фигуристок в этом году.

«Уровень прыжкового контента был слабее, чем год или два года назад. Но я уже на контрольных прокатах юниоров говорила, что наши юниорки сейчас сильнее взрослых.

Я буду надеяться, что это связано исключительно со стартом сезона. Все-таки наши одиночницы обладают многими ультра-си, и когда уже начнутся соревнования, надеюсь, они все покажут», – сказала .

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