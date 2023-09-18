Елена Радионова: «Валиева показала себя очень взрослой и привлекательной девушкой, блюз дал ей раскрепощенности в катании»

Елена Радионова считает, что блюз раскрепостил фигуристку Камилу Валиеву.

16-17 сентября в Москве проходили контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.

«Прокаты у девочек прошли на достаточно высоком уровне. Конечно, есть над чем работать, но это только начало сезона. Отмечу, что четверных у девочек было меньше, чем у юниорок. Надеюсь, что это только начало и дальше их будет уже больше, потому что девочкам будет тяжело бороться за лидерство без элементов ультра-си.

Хочу выделить Аделию Петросян. Очень понравились обе ее программы. Они получились абсолютно разные: в короткой – она зажигательная, а в произвольной – нежная, воздушная, легкая. Мне очень нравится эта спортсменка, в Аделии есть изюминка и искринка, чтобы запомниться.

Также в короткой программе понравилась Камила Валиева. Она показала себя очень взрослой и привлекательной девушкой, и этот блюз дал ей раскрепощенности в катании. Было видно, что она получает удовольствие от своего катания.

Камила – большая молодец, что продолжает тренироваться и бороться. Видно, что не все идет легко, но я верю, что она сможет выйти на прежний уровень. Она единственная из олимпийского состава, кто сейчас соревнуется, это вызывает уважение.

Еще понравились короткие программы у Вероники Жилиной, Ксении Синицыной и Алины Горбачевой. У Алины была очень интересная фишечка на дорожке, а Синицына – очень артистичная фигуристка, в ней есть уникальность. И катание Сони Муравьевой, конечно, тоже очень завораживает, она демонстрирует особую легкость и нежность», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова.

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