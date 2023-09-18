Елена Радионова: «Валиева показала себя очень взрослой и привлекательной девушкой, блюз дал ей раскрепощенности в катании»

Теги сборная России женское катание Елена Радионова контрольные прокаты Ксения Синицына Камила Валиева Вероника Жилина Алина Горбачева Софья Муравьева Аделия Петросян Фигурное катание

Елена Радионова считает, что блюз раскрепостил фигуристку Камилу Валиеву.

16-17 сентября в Москве проходили контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.

«Прокаты у девочек прошли на достаточно высоком уровне. Конечно, есть над чем работать, но это только начало сезона. Отмечу, что четверных у девочек было меньше, чем у юниорок. Надеюсь, что это только начало и дальше их будет уже больше, потому что девочкам будет тяжело бороться за лидерство без элементов ультра-си.

Хочу выделить Аделию Петросян. Очень понравились обе ее программы. Они получились абсолютно разные: в короткой – она зажигательная, а в произвольной – нежная, воздушная, легкая. Мне очень нравится эта спортсменка, в Аделии есть изюминка и искринка, чтобы запомниться.

Также в короткой программе понравилась Камила Валиева. Она показала себя очень взрослой и привлекательной девушкой, и этот блюз дал ей раскрепощенности в катании. Было видно, что она получает удовольствие от своего катания.

Камила – большая молодец, что продолжает тренироваться и бороться. Видно, что не все идет легко, но я верю, что она сможет выйти на прежний уровень. Она единственная из олимпийского состава, кто сейчас соревнуется, это вызывает уважение.

Еще понравились короткие программы у Вероники Жилиной, Ксении Синицыной и Алины Горбачевой. У Алины была очень интересная фишечка на дорожке, а Синицына – очень артистичная фигуристка, в ней есть уникальность. И катание Сони Муравьевой, конечно, тоже очень завораживает, она демонстрирует особую легкость и нежность», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова.

Контрольные прокаты в фигурке: как это было? Новые образы Валиевой, оговорки Загитовой и все премьеры сборной России

27 комментариев

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Delirium
Ответ Nokolay Fomi4ev
Постановка Джексона от штаба Плющенко лучше в одну калитку, чем у ТШТ. Никогда ТШТ не сможет переплюнуть академию в ситуациях, когда будет брать ту же музыку ради пакости. На Трусовой и Усачевой проверено. У Трусовой музыка под квады ставилась, под ее скорость и энергетику, а Усачевой ради того, чтобы академии пакость сделать - эта мощная музыка лиричной и безультрасишной Усачевой просто не подходила.
^^ Краткая инструкция о том, как всем вокруг рассказать, что работаешь на Яну.
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Виктория Китаева
Ответ Nokolay Fomi4ev
В чем сексуальность Валиевой? В том, что раскабанела? А что касается проката, то из эмоций запомнился только ее глупый ржач.
У вас сегодня плохое настроение? Вы решили поделиться им с читателями спортс?))
Красота в глазах смотрящего. Тяжело, наверное, жить, когда не видишь вокруг ничего прекрасного?)
+10
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Plusha2112
Ответ Nokolay Fomi4ev
Постановка Джексона от штаба Плющенко лучше в одну калитку, чем у ТШТ. Никогда ТШТ не сможет переплюнуть академию в ситуациях, когда будет брать ту же музыку ради пакости. На Трусовой и Усачевой проверено. У Трусовой музыка под квады ставилась, под ее скорость и энергетику, а Усачевой ради того, чтобы академии пакость сделать - эта мощная музыка лиричной и безультрасишной Усачевой просто не подходила.
мадам , когда высказываются так безапелляционно ,и в подобных спорных вещах , то воспитанные люди добавляют слово ИМХО
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bobr13
Родионовой похудеть бы (все по Рудковской)
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+6
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N-fox
Интересно, зачем Рудковская Лену приплела в интервью. (В том месте, где про сексуальность, а ощущение было, что Лена там со всем согласна). Ну так, для массовости, видимо)) Но Лена тут же исправилась, и про всех сказала хорошо. Ну и ладно. Поверим.
+4
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Jessi
Радионова прям как Энберт)
+5
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Anisu
Ответ Nokolay Fomi4ev
Постановка Джексона от штаба Плющенко лучше в одну калитку, чем у ТШТ. Никогда ТШТ не сможет переплюнуть академию в ситуациях, когда будет брать ту же музыку ради пакости. На Трусовой и Усачевой проверено. У Трусовой музыка под квады ставилась, под ее скорость и энергетику, а Усачевой ради того, чтобы академии пакость сделать - эта мощная музыка лиричной и безультрасишной Усачевой просто не подходила.
🤣🤣🤣🤣🤣 Ленка, ты позавтракала?
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+3
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Voronok
Ответ Nokolay Fomi4ev
Постановка Джексона от штаба Плющенко лучше в одну калитку, чем у ТШТ. Никогда ТШТ не сможет переплюнуть академию в ситуациях, когда будет брать ту же музыку ради пакости. На Трусовой и Усачевой проверено. У Трусовой музыка под квады ставилась, под ее скорость и энергетику, а Усачевой ради того, чтобы академии пакость сделать - эта мощная музыка лиричной и безультрасишной Усачевой просто не подходила.
ТШТ академию вообще не замечает, уж тем более пакостить ей. Это академия и одержимые хейтеры-фанатики без ТШТ жить не могут.
+4
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Voronok
Ответ Nokolay Fomi4ev
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Хорош бред написывать. Все пишут о Валиевой, по технике выиграла Петросян. Кто эти "все спортивные журналисты", блогеры на Дзене типа вас?
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Vilnus
Ответ bobr13
Родионовой похудеть бы (все по Рудковской)
Лена очень стройная девушка. Для жизни само то
+1
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anyen
Ответ Plusha2112
мадам , когда высказываются так безапелляционно ,и в подобных спорных вещах , то воспитанные люди добавляют слово ИМХО
Так это воспитанные люди. К данному персонажу это не относится.
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Voronok
Ответ Nokolay Fomi4ev
https://russian.rt.com/sport/article/1204703-figurka-prokaty-zhilina-valieva-vetlugin-gumennik/amp https://sport24.ru/figureskating/article-578894-figurnoye-kataniye-kontrolnyye-prokaty-analitika-zhenshchiny-valiyeva-zhilina-petrosyan-gorbacheva-video-petrosyan-chetvernoy-flip
И это все? Ну посмотри сколько вышло про Валиеву. В первой статье даже автора нет. Где толпа спортивных журналистов?
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Syndycate
Ответ Nokolay Fomi4ev
Да, у Муравьевой повторяется музыкальный стиль, но у нее хотя бы есть свой индивидуальный неповторимый стиль катания - есть свое лицо. Даже если бы сегодня все 10 участниц прокатов катали одинаковую музыку, Муравьева бы четко выделялась из толпы. Она выдающаяся катальщица, талантливейшая и это будет видно под любую музыку, что она и доказывает в шоу, но на соревнованиях заслужила право катать то, что ей по душе.
🤣
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