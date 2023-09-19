Елена Радионова: «В программах Туктамышевой видна грусть, лирика. Мне кажется, они олицетворяют ее внутреннее состояние»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Елена Радионова Фигурное катание

Елена Радионова оценила программы Елизаветы Туктамышевой.

«Лиза молодец, что продолжает кататься. Недавно я в шутку у нее спросила, сколько она еще готова провести сезонов. Пять-шесть? Мы над этим посмеялись.

Но в ее нынешних программах видна грусть, лирика. Как она сейчас говорит в интервью, у нее мало мотивации. Мне кажется, эти программы олицетворяют ее внутреннее состояние.

Я ей желаю найти желание и дальше радовать нас на соревнованиях. Ее очень любят болельщики, она пример для многих спортсменов», – рассказала Радионова.

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3 комментария

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Irina037
Хочу чтобы Лиза оставалась как можно дольше,с ней очень интересно
+11
-3
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Железная Леди
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С чем не поспоришь, так это с тем, что Лиза любимая действующая спортсменка. Людям радостно видеть ее и на соревнованиях и в шоу. Ее не сопровождают скандалы.
+7
-3
+4
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Алеся Ткаченко
Лиза уже ответила,что ее программы никак не относятся к ее внутреннему состоянию
+5
-3
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