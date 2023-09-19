Елена Радионова: «В программах Туктамышевой видна грусть, лирика. Мне кажется, они олицетворяют ее внутреннее состояние»

Елена Радионова оценила программы Елизаветы Туктамышевой.

« молодец, что продолжает кататься. Недавно я в шутку у нее спросила, сколько она еще готова провести сезонов. Пять-шесть? Мы над этим посмеялись.

Но в ее нынешних программах видна грусть, лирика. Как она сейчас говорит в интервью, у нее мало мотивации. Мне кажется, эти программы олицетворяют ее внутреннее состояние.

Я ей желаю найти желание и дальше радовать нас на соревнованиях. Ее очень любят болельщики, она пример для многих спортсменов», – рассказала .