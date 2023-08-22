Тарасова о ситуации с Загитовой: «Слава богу, что никто не пострадал! Когда ездишь за рулем, нельзя ничего записывать на телефон»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о видео в сторис Алины Загитовой.

Олимпийская чемпионка опубликовала видео из машины, снятое на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве. Видео снимается с водительского сиденья, сама Загитова в кадр не попадает.

В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.

В пункте 2.7 Правил дорожного движения говорится, что водителю запрещается «пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». 

«Слава богу, что никто не пострадал! Когда ты ездишь за рулем, нельзя ничего записывать на телефон!

Мой совет всем: ничем посторонним нельзя заниматься, кроме как дорогой. Нужно смотреть вперед!» – сказала заслуженный тренер СССР. 

Загитова выложила видео с водительского сиденья: машина проезжает пешеходный переход, когда пешеходам горит зеленый

Появилось новое видео с машиной, откуда Загитова выкладывала сторис. За езду на красный свет водителю грозит штраф в 1000 рублей

9 комментариев

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Татьяна Карасева
Почему не спросили у ТАТ о типаже мужчины для Алины? Или будет отдельная новость?
+13
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+8
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Назар Игорь
Загитова уже в числе неприкасаемых. Можно всë.
+11
-4
+7
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Девушка Безимени
ну если на зеленый по пешеходному, то можно!
+7
-2
+5
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Justme
По Маяковскому
"С каким наслажденьем жандармской кастой
я был бы исхлестан и распят
за то," что я Загитова, красивая и успешная.
+4
-3
+1
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Стюардесс по имени Жанн
это та загитова , которую преследовал мужик на тонированной машине? ну ну
+2
-2
0
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Стюардесс по имени Жанн
это та загитова , которую преследовал мужик на тонированной машине? ну ну
На большом чёрном внедорожнике!Все в жизни возвращается, прошло время и теперь другой большой чёрный внедорожник катит по улицам города и ищет кое-кого.
0
0
0
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Гамарджоба Генацвале
На большом чёрном внедорожнике!Все в жизни возвращается, прошло время и теперь другой большой чёрный внедорожник катит по улицам города и ищет кое-кого.
туфта она обычна ) и мужик наверное просто по делам пару раз катался , а она думала рагатку раздвинуть в тонированной
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