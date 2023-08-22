Тарасова о ситуации с Загитовой: «Слава богу, что никто не пострадал! Когда ездишь за рулем, нельзя ничего записывать на телефон»

Татьяна Тарасова высказалась о видео в сторис Алины Загитовой.

Олимпийская чемпионка опубликовала видео из машины, снятое на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве. Видео снимается с водительского сиденья, сама Загитова в кадр не попадает.

В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.

В пункте 2.7 Правил дорожного движения говорится, что водителю запрещается «пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук».

«Слава богу, что никто не пострадал! Когда ты ездишь за рулем, нельзя ничего записывать на телефон!

Мой совет всем: ничем посторонним нельзя заниматься, кроме как дорогой. Нужно смотреть вперед!» – сказала заслуженный тренер СССР.

Загитова выложила видео с водительского сиденья: машина проезжает пешеходный переход, когда пешеходам горит зеленый

Появилось новое видео с машиной, откуда Загитова выкладывала сторис. За езду на красный свет водителю грозит штраф в 1000 рублей