Камила Валиева дала показания по видеосвязи в первый день слушаний по ее делу в CAS

Валиева дала показания по видеосвязи во первый день слушаний по ее делу в CAS.

Об этом сообщила американская журналистка Кристин Бреннан, которая присутствует в Лозанне.

«Завершился второй день слушаний по допинговому делу в Спортивном арбитражном суде. Слушание второй день подряд длилось на два часа дольше ожидаемого времени окончания и оба дня заканчивалось примерно в 19:00 по местному времени. Остался как минимум еще один день в четверг.

Камила Валиева, которая предпочла не присутствовать на слушаниях в лично, что разрешено, дала показания по видеосвязи во вторник. Вступительные заявления сторон и показания свидетелей также были заслушаны во вторник. Сегодня перед арбитрами выступили эксперты», – написала Бреннан.

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