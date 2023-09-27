Камила Валиева дала показания по видеосвязи в первый день слушаний по ее делу в CAS

Теги сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Кристин Бреннан Фигурное катание

Валиева дала показания по видеосвязи во первый день слушаний по ее делу в CAS.

Об этом сообщила американская журналистка Кристин Бреннан, которая присутствует в Лозанне.

«Завершился второй день слушаний по допинговому делу Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде. Слушание второй день подряд длилось на два часа дольше ожидаемого времени окончания и оба дня заканчивалось примерно в 19:00 по местному времени. Остался как минимум еще один день в четверг.

Камила Валиева, которая предпочла не присутствовать на слушаниях в CAS лично, что разрешено, дала показания по видеосвязи во вторник. Вступительные заявления сторон и показания свидетелей также были заслушаны во вторник. Сегодня перед арбитрами выступили эксперты», – написала Бреннан.

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10 комментариев

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asusp527
Ответ Irina037
Я за Камилу
А я за честность в спорте.
+11
-4
+7
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Самая цитируемая и вообще недура
Держись, девочка, держись.
+10
-6
+4
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Irina037
Я за Камилу
+10
-6
+4
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garovatat
Ответ asusp527
А я за честность в спорте.
А именно за честную, качественную и правильную фарму светлейших, не так ли?
+3
-3
0
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asusp527
Ответ garovatat
А именно за честную, качественную и правильную фарму светлейших, не так ли?
Не так. Если официально оформьены ТИ-это в рамках правил, нравится это кому-то или нет. А здесь шулерство в надежде что прокатит.
+2
-2
0
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