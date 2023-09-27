Гендиректор РУСАДА о деле Валиевой: «Считаем, что вина спортсменки в нарушении правил минимальна и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения»

Теги сборная России допинг РУСАДА CAS женское катание Камила Валиева Вероника Логинова ДАК РУСАДА Фигурное катание

Гендиректор РУСАДА объяснила позицию агентства по делу фигуристки Камилы Валиевой.

С 26 по 28 сентября в в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходят слушания по делу Валиевой.

«Как мы говорили ранее, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие ее вины.

Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА считает, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения», – сказала Вероника Логинова.

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

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24 комментария

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Viks
На кого расчитаны эти сопли?
+27
-13
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N-fox
Хорошо бы, если так.
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asusp527
На взрослой олимпиаде выступать не ребенок, получит по полной.
+20
-13
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Anna
Зачем русада даёт сейчас комментарии, если слушания ещё идут? 🙄
+7
0
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Лука Тараканов
Ответ asusp527
На взрослой олимпиаде выступать не ребенок, получит по полной.
Ребенок ,,проспиртован,, допингом не по - детски.
+9
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Viks
Ответ Андрей Шабанов
навсегда забаненое тут ты, чья душа никак не исчезнет ты много чего пишешь, я уже не отличаю, твой бред это или реальная цитата...
Чудо, забаненое на этом сайте навсегда, сколько продержишься на этот раз? VPN купил, чтобы IP скрыть?
+3
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Nokolay Fomi4ev
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А чья вина максимальна? Тутберидзе и Шветского?
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Viks
Ответ Anna
Зачем русада даёт сейчас комментарии, если слушания ещё идут? 🙄
Чтобы истерика была потом громче.
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Viks
«Госпожа Валиева требует от CAS решения о том, что он (КАС) не обладает юрисдикцией, поскольку допинговое нарушение не доказано"
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IrbIS
предупреждение длинной 4 года,
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GMF
Бгг
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Roman Roman
Ответ David Rigert
так надо было признать. получила бы предупреждение. но страна привыкла врать во всем. ихтамнет.
так не РУСАДА не признало вины, а ДАК, но всё равно - это закулисные игрища...
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Zin_Iba
Ответ Roman Roman
так не РУСАДА не признало вины, а ДАК, но всё равно - это закулисные игрища...
Если РУСАДА не признало вины Валиевой, то почему её лишили титула чемпионки России 🤔
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Андрей Шабанов
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Ответ Viks
«Госпожа Валиева требует от CAS решения о том, что он (КАС) не обладает юрисдикцией, поскольку допинговое нарушение не доказано"
может хватит уже острить?
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Андрей Шабанов
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Ответ Viks
Чудо, за ба не ное на этом сайте навсегда, я процитировал официальную позицию российской стороны.
навсегда забаненое тут ты, чья душа никак не исчезнет

ты много чего пишешь, я уже не отличаю, твой бред это или реальная цитата...
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Viks
Ответ Андрей Шабанов
за ба не нное тут толь ко ты, чу до в перь ях, или мо жет, в лох моть ях?
"Разморозил" старый аккаунт и VPN купил, чтобы IP скрыть?
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