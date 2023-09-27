Гендиректор РУСАДА о деле Валиевой: «Считаем, что вина спортсменки в нарушении правил минимальна и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения»
Гендиректор РУСАДА объяснила позицию агентства по делу фигуристки Камилы Валиевой.
С 26 по 28 сентября в в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходят слушания по делу Валиевой.
«Как мы говорили ранее, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие ее вины.
Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА считает, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения», – сказала Вероника Логинова.
Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?
ты много чего пишешь, я уже не отличаю, твой бред это или реальная цитата...