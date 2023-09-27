Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «Склоняюсь к тому, что санкция будет ближе к нижней границе: предупреждение или минимальный срок дисквалификации»

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о возможной дисквалификации Валиевой.

С 26 по 28 сентября Спортивный арбитражный суд проходят слушания по допинговому делу Камилы Валиевой, которая в декабре 2021 года сдала положительную пробу на триметазидин.

«Какие-то прогнозы мне давать тяжело, потому что я не видела позиций ни одной из сторон — это все-таки закрытое разбирательство.

Из того, что просят стороны — тут разброс огромный: от четырех лет, которые просит WADA, и до отсутствия вины или халатности, как этого просит сама спортсменка. Вариантов очень много.

Я думаю, судя по всему, будет то, что просит РУСАДА: применение части по незначительной вине или халатности и, в частности, по защищённому лицу и, соответственно, снижение санкций на этом основании.

Если мы будем говорить о незначительной вине или халатности, на которых настаивает РУСАДА, то санкция от выговора до двух лет. Тут будет многое зависеть от позиции, которую представила сама спортсменка — что она сделала, чтобы предотвратить нарушение антидопинговых правил.

Я склоняюсь, что санкция все-таки будет ближе к нижней границе: предупреждение либо минимальный срок дисквалификации», — сказала Анцелиович.

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?