Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «Склоняюсь к тому, что санкция будет ближе к нижней границе: предупреждение или минимальный срок дисквалификации»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Анна Анцелиович Камила Валиева Фигурное катание

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о возможной дисквалификации Валиевой.

С 26 по 28 сентября Спортивный арбитражный суд проходят слушания по допинговому делу Камилы Валиевой, которая в декабре 2021 года сдала положительную пробу на триметазидин. 

«Какие-то прогнозы мне давать тяжело, потому что я не видела позиций ни одной из сторон — это все-таки закрытое разбирательство.

Из того, что просят стороны — тут разброс огромный: от четырех лет, которые просит WADA, и до отсутствия вины или халатности, как этого просит сама спортсменка. Вариантов очень много.

Я думаю, судя по всему, будет то, что просит РУСАДА: применение части по незначительной вине или халатности и, в частности, по защищённому лицу и, соответственно, снижение санкций на этом основании.

Если мы будем говорить о незначительной вине или халатности, на которых настаивает РУСАДА, то санкция от выговора до двух лет. Тут будет многое зависеть от позиции, которую представила сама спортсменка — что она сделала, чтобы предотвратить нарушение антидопинговых правил.

Я склоняюсь, что санкция все-таки будет ближе к нижней границе: предупреждение либо минимальный срок дисквалификации», — сказала Анцелиович.

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

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8 комментариев

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Irina Kistler
Ответ Назар Игорь
Безнаказанность порождает вседозволенность.
как то вы быстро переметнулись от "ребёнка" к "людоедам", или тестируете сколько здесь " наших"?
+6
-2
+4
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Регина
«Какие-то прогнозы мне давать тяжело, потому что я не видела позиций ни одной из сторон — это все-таки закрытое разбирательство.
Я склоняюсь, что санкция все-таки будет ближе к нижней границе: предупреждение либо минимальный срок дисквалификации», — сказала Анцелиович - 😶
+2
0
+2
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Alexander2022
Часто мнение Анны и результат противоположны)
+3
-2
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Татьяна Попова
Ответ Alexander2022
Часто мнение Анны и результат противоположны)
Да. Она редко попадает с прогнозами
+1
-1
0
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