Гендиректор РУСАДА: «Точные сроки решения по делу Валиевой сказать не могу. Завтра будет понятен ход слушаний, тогда сможем об этом говорить»
Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова рассказала о ходе слушаний по делу Валиевой.
— На данный момент комментировать мы не можем ничего. Но я скажу, что вчера был первый день слушаний, от нас присутствует адвокат. Другой информации дать не сможем.
— Сроки известны?
— Точные сроки решения сказать не могу. Завтра будет понятен ход слушаний, тогда мы сможем об этом говорить, — сказала Логинова.
Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/antisrusru/