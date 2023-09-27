Гендиректор РУСАДА: «Точные сроки решения по делу Валиевой сказать не могу. Завтра будет понятен ход слушаний, тогда сможем об этом говорить»

Теги допинг РУСАДА CAS Р-Спорт Камила Валиева Вероника Логинова Фигурное катание

Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова рассказала о ходе слушаний по делу Валиевой.

— На данный момент комментировать мы не можем ничего. Но я скажу, что вчера был первый день слушаний, от нас присутствует адвокат. Другой информации дать не сможем.

— Сроки известны?

— Точные сроки решения сказать не могу. Завтра будет понятен ход слушаний, тогда мы сможем об этом говорить, — сказала Логинова. 

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

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5 комментариев

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Лакс
Логинова сказала: адвокат "и сотрудники отдела обработки результатов РУСАДА".
+2
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Алексей Токарев
Кто побеждает?
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mohid
Поможем спортСРУ стать лучше! Поможем спортСРУ стать иноагентом!!!!!
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/antisrusru/
0
0
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