Юрист Дэвид Паво о деле Валиевой: «Если у WADA есть документы, доказывающие, что триметазидин является допингом, то пусть их покажут»
Юрист Дэвид Паво высказался о допинговом деле Камилы Валиевой.
Паво – директор Глобальной кафедры по борьбе с допингом в спорте в Университете Шербрука (Канада).
«Социальная проблема выходит за рамки простого вопроса о юной российской фигуристке, которая сейчас от него страдает. Мы должны задать себе вопрос об участии несовершеннолетних спортсменов в крупных соревнованиях. Сегодня у нас есть дети, которые втянуты в скандалы, которые совершенно им неподвластны.
Нельзя забывать, что Камиле Валиевой на момент событий было 15 лет и что она попала в юридическую и медийную спираль, выходящую далеко за рамки ее возможностей. В данном случае было слишком много необъяснимых вещей. Например, продолжительность времени, в течение которого обрабатывалась ее проба.
Бремя доказывания не лежит на WADA, оно всегда ложится на плечи спортсмена, пойманного с положительным тестом. Именно спортсмен должен очищать свое имя. Но поскольку я сторонник прозрачности, я всегда говорю: если у нас есть сегодня исследования, которые показывают, что вещество является допингом то давайте опубликуем их, и это закроет дискуссию!
Я позволю себе это сравнение, хотя и неубедительное: в течение многих лет компания Monsanto говорила нам, что ГМО не опасны для здоровья, никогда не проводя исследований на эту тему и не публикуя протоколы. Теперь мы знаем, что могут существовать определенные опасности для здоровья человека.
У меня небольшие трудности с этой культурой секретности. Если у WADA есть документы, доказывающие, что продукт является допинговом, то пусть их покажут.
Мы не должны забывать, что сегодня перед нами 17-летняя девушка, которая вовлечена в нечто большее, чем она сама. Мы не должны забывать, что несовершеннолетний спортсмен имеет право на конфиденциальность и что в ее случае все равно все было обнародовано.
За всем этим стоит борьба с Россией за чистый спорт. Валиева попала в политически-медийную спираль, которая ее полностью захватила. Здесь мы столкнулись с делом, в котором есть все, кроме того, что оно хорошо организовано», – рассказал Паво.
Кто защищал Валиеву не в суде? Речи Путина и Тутберидзе, флешмобы от военных и гигантские плакаты на многоэтажках
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе не понимает, почему некоторые российские спортсмены продолжали применять мельдоний после запрета. Об этом российская специалистка рассказала в эфире передачи "Первого канала" "Познер".
– У мельдония нет никаких допинговых свойств. У каждой сборной есть свой препарат, который ВАДА утвердил. Мельдоний помогает восстанавливаться. Американцы посчитали со своей стороны, что это допинг. Российская сторона должна была составить ответное заявление, в котором указать, что это не допинговое вещество, так как оно не помогает тебе прыгать сильнее, выше и быстрее. За год это письмо так и не было составлено, поэтому его запретили.
Надеюсь мы увидим Камилу на следующей олимпиаде! Буду поддерживать её на этом пути. Потому что красота, искусство и спорт должны победить в этой истории.
да, если это доводы защиты, то трындец.
Все-таки перед тем как запрещать препарат, нужно иметь четкое представление, действительно ли он дает спортсмену преимущество?
И внезапные ночные рейды на спортсменов от пись-пись полиции - это явный перебор.