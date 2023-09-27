Юрист Дэвид Паво о деле Валиевой: «Если у WADA есть документы, доказывающие, что триметазидин является допингом, то пусть их покажут»

Юрист Дэвид Паво высказался о допинговом деле Камилы Валиевой.

Паво – директор Глобальной кафедры по борьбе с допингом в спорте в Университете Шербрука (Канада).

«Социальная проблема выходит за рамки простого вопроса о юной российской фигуристке, которая сейчас от него страдает. Мы должны задать себе вопрос об участии несовершеннолетних спортсменов в крупных соревнованиях. Сегодня у нас есть дети, которые втянуты в скандалы, которые совершенно им неподвластны.

Нельзя забывать, что на момент событий было 15 лет и что она попала в юридическую и медийную спираль, выходящую далеко за рамки ее возможностей. В данном случае было слишком много необъяснимых вещей. Например, продолжительность времени, в течение которого обрабатывалась ее проба.

Бремя доказывания не лежит на WADA, оно всегда ложится на плечи спортсмена, пойманного с положительным тестом. Именно спортсмен должен очищать свое имя. Но поскольку я сторонник прозрачности, я всегда говорю: если у нас есть сегодня исследования, которые показывают, что вещество является допингом то давайте опубликуем их, и это закроет дискуссию!

Я позволю себе это сравнение, хотя и неубедительное: в течение многих лет компания Monsanto говорила нам, что ГМО не опасны для здоровья, никогда не проводя исследований на эту тему и не публикуя протоколы. Теперь мы знаем, что могут существовать определенные опасности для здоровья человека.

У меня небольшие трудности с этой культурой секретности. Если у WADA есть документы, доказывающие, что продукт является допинговом, то пусть их покажут.

Мы не должны забывать, что сегодня перед нами 17-летняя девушка, которая вовлечена в нечто большее, чем она сама. Мы не должны забывать, что несовершеннолетний спортсмен имеет право на конфиденциальность и что в ее случае все равно все было обнародовано.

За всем этим стоит борьба с Россией за чистый спорт. Валиева попала в политически-медийную спираль, которая ее полностью захватила. Здесь мы столкнулись с делом, в котором есть все, кроме того, что оно хорошо организовано», – рассказал Паво.

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