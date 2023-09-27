Юрист Дэвид Паво о деле Валиевой: «Если у WADA есть документы, доказывающие, что триметазидин является допингом, то пусть их покажут»

Теги сборная России допинг WADA женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Юрист Дэвид Паво высказался о допинговом деле Камилы Валиевой.

Паво – директор Глобальной кафедры по борьбе с допингом в спорте в Университете Шербрука (Канада).

«Социальная проблема выходит за рамки простого вопроса о юной российской фигуристке, которая сейчас от него страдает. Мы должны задать себе вопрос об участии несовершеннолетних спортсменов в крупных соревнованиях. Сегодня у нас есть дети, которые втянуты в скандалы, которые совершенно им неподвластны.

Нельзя забывать, что Камиле Валиевой на момент событий было 15 лет и что она попала в юридическую и медийную спираль, выходящую далеко за рамки ее возможностей. В данном случае было слишком много необъяснимых вещей. Например, продолжительность времени, в течение которого обрабатывалась ее проба.

Бремя доказывания не лежит на WADA, оно всегда ложится на плечи спортсмена, пойманного с положительным тестом. Именно спортсмен должен очищать свое имя. Но поскольку я сторонник прозрачности, я всегда говорю: если у нас есть сегодня исследования, которые показывают, что вещество является допингом то давайте опубликуем их, и это закроет дискуссию!

Я позволю себе это сравнение, хотя и неубедительное: в течение многих лет компания Monsanto говорила нам, что ГМО не опасны для здоровья, никогда не проводя исследований на эту тему и не публикуя протоколы. Теперь мы знаем, что могут существовать определенные опасности для здоровья человека.

У меня небольшие трудности с этой культурой секретности. Если у WADA есть документы, доказывающие, что продукт является допинговом, то пусть их покажут.

Мы не должны забывать, что сегодня перед нами 17-летняя девушка, которая вовлечена в нечто большее, чем она сама. Мы не должны забывать, что несовершеннолетний спортсмен имеет право на конфиденциальность и что в ее случае все равно все было обнародовано.

За всем этим стоит борьба с Россией за чистый спорт. Валиева попала в политически-медийную спираль, которая ее полностью захватила. Здесь мы столкнулись с делом, в котором есть все, кроме того, что оно хорошо организовано», – рассказал Паво.

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29 комментариев

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Ольга Ив
Ничего не понимаю, столько лет взрослых спортсменов за этот препарат дисквалифицировали (и даже наших), все молчали, почему сейчас вдруг такое подняли. Если этот препарат бесполезен, где вы раньше были юристы, врачи разных стран, в том числе и наши, когда вводили этот препарата список запрещённых.
+26
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Слончик
Ну, а мельдоний чего улучшает? Препарат, который пенсионеры употребляют. И что? Помог этот аргумент?
+13
-2
+11
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Savarona25
Рассказываю как это происходит. Находится "эксперт" из стана противника. Которому заносится определенная сумма. "Эксперт" что-то там публикует от своего имени. Годится даже и соцсеть. Потом на это "независимое" мнение начинают активно ссылаться различные провластные СМИ, доказывая свою правоту. Альтернативная версия - в реальности никакого "эксперта" не существует (кто там будет проверять?). Работает не только в спорте, а во всех областях. Примеров тому масса. Даже престарелые, авторитетные, с приличной прошлой репутацией лидеры мнений готовы на все чтобы заработать. Как приятно, когда куплен, например, лауреат Пулитцеровской премии, которому при этом 80+ лет, а сама премия была получена 50 лет назад.
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Слончик
Ответ Ольга Ив
Но почему-то его спортсмены использовали
Туалетную бумагу спортсмены тоже используют
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Perfectooo
Ответ avcgloronalduMU
знатная защита)) валиевой впаяют по ходу много
Какая защита? Простой юрист из Канады, не имеющий никакого отношения к делу Валиевой..
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Viks
Если препарат уже в списке запрещенных, то базар бесполезен.
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Ольга Ив
Ответ Слончик
Туалетную бумагу спортсмены тоже используют
Мельдоний помогает восстанавливаться. Но наши не опротестовали введение его в список запрещённых. А значит он запрещён.

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе не понимает, почему некоторые российские спортсмены продолжали применять мельдоний после запрета. Об этом российская специалистка рассказала в эфире передачи "Первого канала" "Познер".

– У мельдония нет никаких допинговых свойств. У каждой сборной есть свой препарат, который ВАДА утвердил. Мельдоний помогает восстанавливаться. Американцы посчитали со своей стороны, что это допинг. Российская сторона должна была составить ответное заявление, в котором указать, что это не допинговое вещество, так как оно не помогает тебе прыгать сильнее, выше и быстрее. За год это письмо так и не было составлено, поэтому его запретили.
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Ольга Ив
Ответ Слончик
Ну, а мельдоний чего улучшает? Препарат, который пенсионеры употребляют. И что? Помог этот аргумент?
Но почему-то его спортсмены использовали
+6
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vanessa2021
Тмз в России ЗАПРЕЩЕН к приему для людей младше 18 лет. Я гдето читала, что если этот препарат принимать во время роста и формирования человека, то сердце формируется както неправильно и позднее будут проблемы.
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Ольга Ив
Ответ Слончик
Туалетную бумагу спортсмены тоже используют
Но её нет среди запрещённых препаратов
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АннаФ
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Ясно, что дело дрянь. Все эти службы, организации катком переехали то единственное и прекрасное, что во всем этом темном царстве было- Камилу Валиеву. Она должна была стать 2ОЧ. А теперь вынуждена сражаться с тем, на что не может повлиять. Нарушены были все её права. Ситуация Камилы очень четко показывает насколько в мире всё плохо.
Надеюсь мы увидим Камилу на следующей олимпиаде! Буду поддерживать её на этом пути. Потому что красота, искусство и спорт должны победить в этой истории.
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Гаммаглобулин
Если это все доводы защиты - трындец Камиле.
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Still Running
Ответ АннаФ
Ясно, что дело дрянь. Все эти службы, организации катком переехали то единственное и прекрасное, что во всем этом темном царстве было- Камилу Валиеву. Она должна была стать 2ОЧ. А теперь вынуждена сражаться с тем, на что не может повлиять. Нарушены были все её права. Ситуация Камилы очень четко показывает насколько в мире всё плохо. Надеюсь мы увидим Камилу на следующей олимпиаде! Буду поддерживать её на этом пути. Потому что красота, искусство и спорт должны победить в этой истории.
Полностью согласна с вами!
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Anna
Ответ vanessa2021
Тмз в России ЗАПРЕЩЕН к приему для людей младше 18 лет. Я гдето читала, что если этот препарат принимать во время роста и формирования человека, то сердце формируется както неправильно и позднее будут проблемы.
Он не запрещён, а не рекомендован
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несахар
Ответ Гаммаглобулин
Если это все доводы защиты - трындец Камиле.
доводы, которые созвучны тому, что можно услышать в передачах соловьева и скабеевой.
да, если это доводы защиты, то трындец.
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Ir2019
Ответ Lapo Elkann
Красиво говорит .
Скорее отрабатывает)
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Ярик01
Ответ Слончик
Ну, а мельдоний чего улучшает? Препарат, который пенсионеры употребляют. И что? Помог этот аргумент?
Мельдоний разработан и применялся не для пенсионеров, а для спецназовцев в СССР для прохождения высоких нагрузок в условиях среднегорья, почему-то забывают вот такие ))
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Света Светличная
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Ответ АннаФ
Ясно, что дело дрянь. Все эти службы, организации катком переехали то единственное и прекрасное, что во всем этом темном царстве было- Камилу Валиеву. Она должна была стать 2ОЧ. А теперь вынуждена сражаться с тем, на что не может повлиять. Нарушены были все её права. Ситуация Камилы очень четко показывает насколько в мире всё плохо. Надеюсь мы увидим Камилу на следующей олимпиаде! Буду поддерживать её на этом пути. Потому что красота, искусство и спорт должны победить в этой истории.
Пусть отвечает за все, надоела хуже горькой редьки со своим пиаром, жрала допинг - пусть овечает
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Realist2022
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Ответ Danila BGR
Вот жир разумный комментарий. А заокеанские НОКи и журналисты отрабатывают повестку, они заинтересованные стороны.
Это наши отрабатывают проклемлевскую повестку создания Валиевой имиджа страдалицы и обвинения во всех бедах происков Запада
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Lapo Elkann
Красиво говорит .
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Maturmalai
У меня давно впечатление, что допинг-борьба уже вышла за рамки борьбы с использованием препаратов, которые улучшают результаты спортсменов, при этом угрожая их здоровью, и стала вещью в себе.
Все-таки перед тем как запрещать препарат, нужно иметь четкое представление, действительно ли он дает спортсмену преимущество?
И внезапные ночные рейды на спортсменов от пись-пись полиции - это явный перебор.
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