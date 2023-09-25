Чемпионка мира по танцам Каташинская: «Валиеву можно назвать лицом женского фигурного катания, это абсолютно положительный человек»

Танцоры Каташинские оценили выступление Камилы Валиевой на контрольных прокатах.

Марина и Артемий Каташинские – трехкратные чемпионы мира по спортивным танцам.

— Валиева предстала в новых образах, у неё очень страстная короткая программа. Как вам Камила в таком амплуа?

Артемий: Ей оно очень хорошо удалось. У Камилы очень выразительные руки, голова и верхний плечевой пояс. Работа хореографов потрясающая! В плане артистизма Камила справилась на 100%. И еще хочу сказать, что девочка уже превратилась в девушку наконец-то. И контакт со зрителем, и все приемы, которые Камила использовала в своей программе, выглядели очень органично. Дает жару!

Марина: Да, очень круто. Камила — девочка максимально привлекательная. Видно, что это открытый, добрый человек в жизни. Конечно, она не может не влюбить в себя. Очень важно оставаться не просто крутым спортсменом, но и положительным героем в жизни. Камила как раз является таким человеком, я всегда с огромным удовольствием на нее смотрю. Она эрудированная, воспитанная. Это те качества, которые должны быть присущи каждому человеку, который заходит на пьедестал.

Я думаю, Камилу спокойно можно назвать лицом женского фигурного катания, это абсолютно положительный человек, который показывает себя как большой профессионал.

Вот эта часть в ее программе с заигрыванием с судьями — это некая изюминка, на которую тоже сложно решиться, так как ты должен дополнительно переключить свое внимание на актерское мастерство. Не всегда знаешь, как отреагируют судьи или зрители, но она настолько это обыграла, что просто ей честь и хвала. Это был дополнительный повод для обсуждения у зрителей, так что она большая молодец.

— Черная пантера в произвольной программе — тоже новая роль для Камилы. Как она вам?

Артемий: Камила может совмещать в себе не только фигуристку, но еще и актрису. Она очень хорошо показала героя из фильма. Сегодня она Черная пантера, завтра она станет Клеопатрой, и я уверен, что тоже будет отлично. Это впечатляет.

Марина: Отмечу, что с визажем и прической у нее у одной из немногих было все в порядке. И мы видим, насколько это сильно привлекает глаз, насколько приятно эстетически на это смотреть.