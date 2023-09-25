Чемпионка мира по танцам Каташинская: «Валиеву можно назвать лицом женского фигурного катания, это абсолютно положительный человек»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Марина Каташинская Артемий Каташинский Фигурное катание

Танцоры Каташинские оценили выступление Камилы Валиевой на контрольных прокатах.

Марина и Артемий Каташинские – трехкратные чемпионы мира по спортивным танцам.

— Валиева предстала в новых образах, у неё очень страстная короткая программа. Как вам Камила в таком амплуа?

Артемий: Ей оно очень хорошо удалось. У Камилы очень выразительные руки, голова и верхний плечевой пояс. Работа хореографов потрясающая! В плане артистизма Камила справилась на 100%. И еще хочу сказать, что девочка уже превратилась в девушку наконец-то. И контакт со зрителем, и все приемы, которые Камила использовала в своей программе, выглядели очень органично. Дает жару!

Марина: Да, очень круто. Камила — девочка максимально привлекательная. Видно, что это открытый, добрый человек в жизни. Конечно, она не может не влюбить в себя. Очень важно оставаться не просто крутым спортсменом, но и положительным героем в жизни. Камила как раз является таким человеком, я всегда с огромным удовольствием на нее смотрю. Она эрудированная, воспитанная. Это те качества, которые должны быть присущи каждому человеку, который заходит на пьедестал.

Я думаю, Камилу спокойно можно назвать лицом женского фигурного катания, это абсолютно положительный человек, который показывает себя как большой профессионал.

Вот эта часть в ее программе с заигрыванием с судьями — это некая изюминка, на которую тоже сложно решиться, так как ты должен дополнительно переключить свое внимание на актерское мастерство. Не всегда знаешь, как отреагируют судьи или зрители, но она настолько это обыграла, что просто ей честь и хвала. Это был дополнительный повод для обсуждения у зрителей, так что она большая молодец.

— Черная пантера в произвольной программе — тоже новая роль для Камилы. Как она вам?

Артемий: Камила может совмещать в себе не только фигуристку, но еще и актрису. Она очень хорошо показала героя из фильма. Сегодня она Черная пантера, завтра она станет Клеопатрой, и я уверен, что тоже будет отлично. Это впечатляет.

Марина: Отмечу, что с визажем и прической у нее у одной из немногих было все в порядке. И мы видим, насколько это сильно привлекает глаз, насколько приятно эстетически на это смотреть.

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23 комментария

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Maturmalai
Настолько положительный человек, что и проба у нее положительная.
+20
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Злой Латифундист
Две шикарные программы в исполнении великолепной талантливейшей фигуристки. Надеюсь, чёрная полоса в жизни Камилы закончится как можно быстрее и мы будем дальше восхищаться великолепием прокатов этой изумительной фигуристки.
+13
-5
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Юлия
Ответ Maturmalai
Настолько положительный человек, что и проба у нее положительная.
в человеке всё должно быть прекрасно. и душа и тело и проба.
+10
-2
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Iomov
Главное чтобы суд не растоптал всю эту красоту и не лишил нас Камилы на соревновательном льду. Это будет потерей для мирового фигурного катания. Это то же самое, что своими руками разбить свою самую лучшую вазу или скульптуру. Надеюсь у них хватит мудрости!
+17
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SALMON
Какое дело доброта и прочие личные качества влияют на качество катания? Если бы условный Ханью или Чен были бы абсолютными злодеями, это бы не преумаляло их таланта.
+11
-6
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N-fox
Ответ SALMON
Какое дело доброта и прочие личные качества влияют на качество катания? Если бы условный Ханью или Чен были бы абсолютными злодеями, это бы не преумаляло их таланта.
Одно другое дополняет.
+7
-3
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Alexander2022
Ответ Iomov
Главное чтобы суд не растоптал всю эту красоту и не лишил нас Камилы на соревновательном льду. Это будет потерей для мирового фигурного катания. Это то же самое, что своими руками разбить свою самую лучшую вазу или скульптуру. Надеюсь у них хватит мудрости!
Зачем рассуждать о мудрости суда, когда этой самой мудрости у ее окружающих не хватило? Как минимум вести в олимпийский сезон и не ставить программу после, основанную на залете?
+10
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RusVector
Камила лучшая! Королева ФК в красном платье!
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Юлия
У нас много прекрасных девушек в ЖО. Были Алина, Женя, потом Аня, Саша, Алёна, сейчас тоже россыпь талантов Адель, Соня, Вероника. И преимущество всех перечисленных они не просто невероятно таланливы всё, они чистые спортсмены и это главное и петь дифирамбы спортсменке с положительной пробой уже второй год это максимально странно.
+10
-7
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Блинчик
То есть, по мнению этой Каташинской, все женское одиночное ФК на допинге?
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Назар Игорь
Ответ Iomov
Главное чтобы суд не растоптал всю эту красоту и не лишил нас Камилы на соревновательном льду. Это будет потерей для мирового фигурного катания. Это то же самое, что своими руками разбить свою самую лучшую вазу или скульптуру. Надеюсь у них хватит мудрости!
А мудрость тут при чëм? Суд должен быть беспристрастным, и только.
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viewer.
Камила-это,вот реально, вершина развития фигурного катания, и эстетики,и спортивной составляющей.Даже те,кто фигурным катанием вот вообще не интересуется,случайно увидев ее выступление,впечатляются.Она-вершина спортивных,тренерских достижений,понятно,что именно ее выбрали целью дискредитации.
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Lapo Elkann
Вот именно , у нее шея работает как надо и плечи . Поэтому у нее нет натужных движений.
А про лицо ФК , Валиева и талантлив , и яркая и технически одна из лучших , но единственная , чьи прыжки это поэзия. И главное, в таком теле никто никогда не прыгал четверные, а она прыгала. Девушка выросла слишком высокой и мощной для ФК , уверена ей трудно прыгать , но тренируется и выступает на радость зрителям.
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Девушка Безимени
ну и заголовочек
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sabina_katarina
Что за неуёмные дифирамбы? Ради чего? Судьи их всё равно не услышат.)
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<vella>
Ответ Iomov
Главное чтобы суд не растоптал всю эту красоту и не лишил нас Камилы на соревновательном льду. Это будет потерей для мирового фигурного катания. Это то же самое, что своими руками разбить свою самую лучшую вазу или скульптуру. Надеюсь у них хватит мудрости!
подписываюсь под вашими словами)
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Tatiana Klm
Ответ SALMON
Какое дело доброта и прочие личные качества влияют на качество катания? Если бы условный Ханью или Чен были бы абсолютными злодеями, это бы не преумаляло их таланта.
Возможно, они по всей своей злостью тогда еще лучше катались))
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<vella>
Ответ Юлия
У нас много прекрасных девушек в ЖО. Были Алина, Женя, потом Аня, Саша, Алёна, сейчас тоже россыпь талантов Адель, Соня, Вероника. И преимущество всех перечисленных они не просто невероятно таланливы всё, они чистые спортсмены и это главное и петь дифирамбы спортсменке с положительной пробой уже второй год это максимально странно.
ну а если эта спортсменка с нанодозой тмз и чистыми пробами на ОИ и ЧЕ реально превосходит всех по таланту, который заключается в гармонии прыжкового контента, гибкости, растяжки и перфоманса?
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Amneris
Ответ Блинчик
То есть, по мнению этой Каташинской, все женское одиночное ФК на допинге?
Тонко подводит, да? 😂
Все-таки с мозгами в околофигурном мире совсем туго.
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