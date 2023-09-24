Александр Галлямов: «Расслабляться нам рано. Будем улучшаться дальше, потому что настоящие спортсмены не стоят на месте»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Александр Галлямов считает, что им с Анастасией Мишиной нужно улучшаться дальше.

– У нас сейчас будет шоу в Китае, затем полностью начнется соревновательный сезон – поедем выступать в Омск и Казань. Сейчас вплотную готовимся к этим соревнованиям, чтобы улучшать наши программы.

– На вашу с Анастасией Мишиной пару смотрят как на одну из самых титулованных. Подобный подход со стороны оказывает на вас давление?

– Наоборот, мы во всем всегда ищем только позитивные мысли. Да, сейчас как-то говорят про то, что мы – опытные. Но даже два года назад для нас это звучало довольно забавно. Во всем этом мы ищем посыл, что это звучит в качестве поддержки.

Расслабляться рано – мы ни в коем случае не собирались расслабляться. Даже после Олимпийских игр. Будем улучшаться дальше, потому что настоящие спортсмены не стоят на месте. Чтобы держать уровень, нужно где-то в чем-то себя улучшать, – рассказал Галлямов.

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10 комментариев

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Elena Savanuk
Их всегдашние соперники БК не стоят на месте, развиваются, для чего и перешли в новый штаб. И Настю с Сашей сие должно мотивировать на усложнение программ, что очевидно.
+10
-2
+8
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Лиана
У мг даже выбросы стали хуже, с жестким приземлением
+12
-5
+7
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N-fox
Ответ Elena Savanuk
Их всегдашние соперники БК не стоят на месте, развиваются, для чего и перешли в новый штаб. И Настю с Сашей сие должно мотивировать на усложнение программ, что очевидно.
БК уже показали отшлифованные до кончика пальца программы. Да и молодежь подпирает, показывает сложный контент.
+5
-1
+4
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Док Аксель
Расслабляться соперники не дадут, а тем более БК настроены на острое соперничество как и их ТШ. Сезон обещает быть интересным во всех разрядах фигурного катания.
+3
0
+3
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N-fox
Ответ Лиана
У мг даже выбросы стали хуже, с жестким приземлением
Настя как-то тяжелее стала смотреться. Надеюсь, наберут форму по сезону.
+1
0
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Лиана
Вон бк прыгают сальхов аксель аксель, что мг не могут тоже самое, или риттбергер вместо сальхова?
+4
-4
0
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Катэ))
У них пара, а говорит всегда один Саша, мне это напоминает Ангелопола((
+1
-1
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Tatiana Klm
Чтобы попасть на пьедестал ближайшего ЧР, ребятам предстоит еще много - как и всей первой пятерке: БК, МГ, ХК, ОГ, АБ. Да и остальные пары могут приятно удивить нас и неприятно - соперников. Начало все равно очень хорошее у МГ: они прекрасны на льду, красивые программы (жаль, что это случилось не двумя годами раньше), столько интересных фишечек, живы-здоровы ребята, полны сил и желания работать, а программы они вкатают. Только успеха им в этом сезоне!
0
0
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