Александр Галлямов: «Расслабляться нам рано. Будем улучшаться дальше, потому что настоящие спортсмены не стоят на месте»

Александр Галлямов считает, что им с Анастасией Мишиной нужно улучшаться дальше.

– У нас сейчас будет шоу в Китае, затем полностью начнется соревновательный сезон – поедем выступать в Омск и Казань. Сейчас вплотную готовимся к этим соревнованиям, чтобы улучшать наши программы.

– На вашу с Анастасией Мишиной пару смотрят как на одну из самых титулованных. Подобный подход со стороны оказывает на вас давление?

– Наоборот, мы во всем всегда ищем только позитивные мысли. Да, сейчас как-то говорят про то, что мы – опытные. Но даже два года назад для нас это звучало довольно забавно. Во всем этом мы ищем посыл, что это звучит в качестве поддержки.

Расслабляться рано – мы ни в коем случае не собирались расслабляться. Даже после Олимпийских игр. Будем улучшаться дальше, потому что настоящие спортсмены не стоят на месте. Чтобы держать уровень, нужно где-то в чем-то себя улучшать, – рассказал .