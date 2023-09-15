Илья Авербух: «Россия очень многое дала Дробязко и Ванагасу с точки зрения зрителей, заработка. Литва, как максимум, выдавала экипировку на Олимпийские игры»

Илья Авербух назвал честной позицию Маргариты Дробязко по отношению к России.

Дробязко – литовская фигуристка, бронзовый призер ЧМ-2000 в танцах на льду вместе с Повиласом Ванагасом. В июле МВД Литвы попросило президента страны лишить Дробязко гражданства из-за ее участия в ледовых шоу Татьяны Навки в России.

В сентябре Дробязко выложила в соцсетях обращение, не согласившись с возможным лишением гражданства.

«Маргарита и Повилас всю свою постспортивную карьеру сделали благодаря России, выступали больше 12 лет в моих шоу, являются многократными участниками «Ледникового периода».

Наша страна очень многое им дала с точки зрения зрителей, заработка. Последние годы они также работают в России с Татьяной Навкой. Считаю, что позиция Дробязко – честная по отношению к той стране, благодаря которой сложилась ее жизнь после спорта.

Даже во время своих выступлений Дробязко и Ванагас всегда тренировались в России под руководством российских тренеров Елены Масленниковой и Елены Анатольевны (Чайковской). Поэтому позиция Маргариты заслуживает уважения, это достойно по отношению к тем коллегам‑россиянам, которые работали на ее благо.

А их страна в это время только созерцала и, как максимум, выдавала экипировку на Олимпийские игры», – сказал хореограф Илья Авербух.

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