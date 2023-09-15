Илья Авербух: «Россия очень многое дала Дробязко и Ванагасу с точки зрения зрителей, заработка. Литва, как максимум, выдавала экипировку на Олимпийские игры»

Теги Елена Чайковская Татьяна Навка Илья Авербух сборная Литвы Повилас Ванагас Маргарита Дробязко Елена Масленникова Ледниковый период ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух назвал честной позицию Маргариты Дробязко по отношению к России.

Дробязко – литовская фигуристка, бронзовый призер ЧМ-2000 в танцах на льду вместе с Повиласом Ванагасом. В июле МВД Литвы попросило президента страны лишить Дробязко гражданства из-за ее участия в ледовых шоу Татьяны Навки в России. 

В сентябре Дробязко выложила в соцсетях обращение, не согласившись с возможным лишением гражданства.

«Маргарита и Повилас всю свою постспортивную карьеру сделали благодаря России, выступали больше 12 лет в моих шоу, являются многократными участниками «Ледникового периода».

Наша страна очень многое им дала с точки зрения зрителей, заработка. Последние годы они также работают в России с Татьяной Навкой. Считаю, что позиция Дробязко – честная по отношению к той стране, благодаря которой сложилась ее жизнь после спорта.

Даже во время своих выступлений Дробязко и Ванагас всегда тренировались в России под руководством российских тренеров Елены Масленниковой и Елены Анатольевны (Чайковской). Поэтому позиция Маргариты заслуживает уважения, это достойно по отношению к тем коллегам‑россиянам, которые работали на ее благо.

А их страна в это время только созерцала и, как максимум, выдавала экипировку на Олимпийские игры», – сказал хореограф Илья Авербух.

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7 комментариев

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Gau
Ага. И в 2006 году у ДВ потырили золото на ЧЕ в Лионе для Навки. Там был мощный договорняк: на второе место поставили Грушину. Французы Навку на награждении обсвистали. Помню-помню.
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KMR
Ответ Olga.t
В таком случае непонятно, почему Дробязко так нервно реагирует на вести из Литвы. Её связь с этой страной формальна. Родилась в Москве, живёт и зарабатывает очень хорошие деньги в России, платит налоги в российский бюджет. Чего она хочет от Литвы? Паспорт ЕС?
Именно,чтобы зарабатывать в России,но тусить по всему миру
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Katerina Sunny
Судя по тому, что американке Рид не дали гражданство перед последними ОИ, а до этого другой американке, то Литву не интересует особо ФК, особенно сейчас.
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shickana
А как же патриотизм, о котором вы так любите говорить?
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